Muñoz, nuevo referente del golf colombiano, aún no cree que es campeón

Con una tranquilidad pasmosa para un muchacho bogotano de 26 años que acababa de conseguir el logro más importante de su carrera, Juan Sebastián Muñoz declaró, apenas se coronó campeón del Sanderson Farms Championship: “Tengo trabajo seguro por el próximo par de años. Sonreí y seguí sonriendo”.



Pero no solamente es eso. Aunque ya había debutado en 2017 en el PGA Tour, apenas este año tenía su tarjeta completa. Y eso le permite tomar riesgos.



Así lo hizo aquella tarde de febrero de 2016 en la que le cambió su vida: mandó la bola por encima de los árboles en el hoyo 18 del Country Club de Bogotá, se aseguró el título del Club Colombia Championship y comenzó a sumar los puntos para llegar a la ‘gran carpa’.

The putt that got Bogota on its feet. 🇨🇴



In 2016 @JSMunozGolf won a @KornFerryTour title in his home country.



Yesterday he became a PGA TOUR champion. pic.twitter.com/7RtAwgDrxy — PGA TOUR (@PGATOUR) September 23, 2019

Ahora disfrutará los beneficios de ser campeón, entre ellos, ir a dos majors, el Masters y el PGA Championship. Muñoz, el segundo colombiano en ganar en el PGA Tour, después de Camilo Villegas, habló de su logro con EL TIEMPO.



¿Cómo es el día después de ganar un torneo del PGA Tour?



Un poco de no creerlo. Lo primero que hice al despertarme fue decirle a mi novia que si era cierto que había ganado. Estoy muy feliz. Como que todavía no lo siento.



El trofeo del Sanderson Farms Championship es bien curioso, tiene la forma de un gallo. ¿Cómo lo guardó?



¡Noooo! Ese trofeo es pesadísimo, pesa como 20, 25 kilos, una cosa muy pesada. Lo dejé en el club y me lo van a mandar a la casa.

Many congratulations @jsmunozgolf on your maiden @PGATOUR victory and another win for Latin American golfers on tour. No doubt you will continue to inspire. Viva Colombia! My very best. Suerte! GP pic.twitter.com/mnxhRFIFMw — Gary Player (@garyplayer) September 23, 2019



Ya había dado un aviso la semana pasada al ser séptimo en The Greenbrier. ¿Qué cambió para comenzar esta temporada?



Fue un muy buen comienzo. La verdad, venía haciendo las cosas bien desde la final de la temporada pasada, pero el nivel de presión era mucho más alto entonces, tenía que medir cada golpe para salvar la tarjeta. Este año sabía que entraba con temporada full, que no necesitaba cuidar golpes, sino que podía arriesgar, por eso entré con un poquito más de confianza.



¿Qué tanto le sirvió haber jugado la última ronda junto a su gran amigo, el mexicano Carlos Ortiz?



Fue muy bacano. Era una de esas cosas que siempre soñé, poder definir un torneo entre los dos. Ya es nuestra tercera temporada juntos, es algo muy chévere, y llegar a esto fue relativamente rápido. Cuando vio que no tenía chance y yo sí, me animó mucho.



Incluso, Carlos se devuelve a felicitarlo en plena entrevista...



Me estaban entrevistando para la radio y Carlos tenía vuelo para la noche, entonces ya se iba, volvió y me dio un abrazo.

Cuando (Carlos) vio que él no tenía chance y yo sí, me animó mucho FACEBOOK

TWITTER



¿Hizo algún cambio en su juego para esta temporada?



Mantuve lo que traje. Simplemente fue un cambio de confianza. En vez de estar tan cuidadoso, ahora puedo arriesgar un poco más. Eso me deja soltarme con mi juego.



¿Cambia mucho el plan de torneos que tenía para esta temporada con la victoria?



¡Sí, total! Todavía no sé qué vaya a jugar, me reúno con mi coach en Napa (California), y sabiendo que tengo tarjeta asegurada por dos años, puedo tener una planeación diferente. Lo cierto es que, por ahora, juego este torneo, el Safeway Open, y creo que la siguiente semana voy a Las Vegas.



¿Tiene planeado venir a Colombia?



Aún no lo sé. Si algo, a finales de octubre. Pero en diciembre voy seguro.

2016 - Earned TOUR card through the @KornFerryTour

2017 - Finished No. 153 in the #FedExCup

2018 - Earned TOUR card through the @KornFerryTour

2019 - Qualified for the #FedExCup Playoffs



Today? Winner of the @Sanderson_Champ.



The hard work paid off for @JSMunozGolf. 🏆 pic.twitter.com/q3G0qzPDI4 — PGA TOUR (@PGATOUR) September 23, 2019



A propósito de Colombia, ¿cómo vivió su familia acá su victoria?



Locura absoluta: toda mi familia se reunió en mi casa, me mandaron videos, fue increíble cómo ellos lo vivieron, muy emocionante. Se quedaron allá y esperaron como dos horas mientras yo cumplía todas las responsabilidades de entrevistas, actos y demás. Ahí me llamaron, yo desde el carro hablé con ellos como media hora. Es muy bonito ver que viven los torneos con tanta pasión. Hasta más que yo.



Hablemos de la ronda. ¿Qué pasó en el hoyo 15, con ese bogey?



Antes de eso, el 14 fue importante: un drive que se me escapó por la derecha. Entonces, en el 15 quise ‘escorear’ la cara del palo un poquito más y me pasé. Cuando llegué allá, estaba en el rough de bermuda y el piso no era firme, era casi barro. Entonces intenté jugar la heroica: me salió sapo y al bunker. De ahí la saqué bien y poteé perfecto, pero la bola boqueó. Era como la tercera boqueada del día y entró un momento de duda: pensé que se me escapaba, que se me iba, que lo tenía en mis manos y se me estaba yendo entre los dedos.



¿Estaba enterado de que el coreano lo había pasado y que había hecho tres birdies seguidos?



Me enteré cuando hice el bogey. Antes de eso no sabía nada: iba caminando y la gente me animaba, me decía que iba ganando por dos golpes.



Y llega al 18, donde mete tremendo putt para forzar el desempate por el título...



Llegué al 18 y pegué un tirazo. Tenía 15 pies de distancia. Ahí no intenté pensar en técnica ni en la caída, solamente en pegarle lo mejor que pueda. La pelota iba camino al hoyo y hubo un momento en que se empezó a caer a la derecha. Ahí empezamos a hacer toda la fuerza para que entrara.

¿Qué significó tener como cadi en este torneo a Mateo Gómez, que también es jugador?



Mateo me ayudó a mantener ese positivismo. Me hablaba, me decía que al final nos estaban guardando algo especial. Y tuvo razón. Fue muy bacano que la tuviera.



Está en la primera página de los periódicos, en la apertura de los noticieros de televisión. ¿Es consciente de lo que ganó?



Siento que todavía no me ha golpeado del todo. Me siento muy bien, fue un torneazo, la forma en que lo hice fue espectacular, pero no se siente realidad todavía. Ayer y hoy fui la noticia. Estoy muy orgulloso de que el trabajo que estoy haciendo ya dé estos frutos.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc