Muñoz nos volvió a emocionar (Llegando al 'green')

“Todo lo que vale la pena merece ser meditado”, dijo Kundera. Y la verdad, lo realizado por Sebastián Muñoz en el PGA Tour en esta temporada sí que lo vale. Nos ha devuelto la ilusión, que estaba bastante perdida por el desempeño de nuestros golfistas profesionales.

Muñoz nos ha vuelto a emocionar y se consolida como un excelente jugador en el ámbito internacional. Su posición 35 en la FedEx Cup, el puesto 51 en el escalafón mundial, y además, su ubicación para la Presidents Cup como decimotercero, son un aval suficiente para considerarlo como una figura del golf colombiano.

El récord que impuso Muñoz en el PGA Tour



Lo realizado por Muñoz este fin de semana fue brillante de principio a fin. No muchos en la historia del golf son los que han disparado 60 en un par 72 y el bogotano arrancó así el Byron Nelson, en el TPC Craig Ranch, en Texas. Pero a eso hay que agregar que es el único jugador en la larga historia del PGA Tour en disparar dos 60 en la misma temporada. Son palabras mayores.



El torneo fue una lucha feroz con muchos jugadores importantes. Sebastián lo sorteó en la punta en los primeros tres días. Lo perdió en la vuelta final en los par 5, especialmente, en los primeros nueve hoyos.



No pudo concretar el birdie en el 5, teniendo la pelota en todo el centro del fairway y con un segundo tiro de 267 yardas muy franco al green. Falló por el costado izquierdo, pero aún así tenía un chip muy asequible. Dejó la pelota a 10 pies y de allí no logró embocar.



En el 9, las cosas se complicaron más, falló el driver al lado derecho y tuvo que volver el hoyo a tres tiros para llegar a green. Tampoco pudo conseguir el birdie.



Finalmente, para haber quedado en la segunda posición junto a Jordan Spieth, o por qué no, darse la oportunidad de un águila en el hoyo final, volvió a fallar por la izquierda al crossbunker y terminó jugando a tres golpes el último hoyo del Byron Nelson.

Juan Sebastián Muñoz Foto: Sam Greenwood. Getty Images/AFP

Es bueno contar que estaba jugando un torneo con una bolsa de 9,1 millones de dólares, y con su tercera posición, subió su cuenta bancaria en 536.900 dólares. En cuestión de dinero, Muñoz ha conseguido en la campaña 21-22 2.038.612 dólares.



Lleva tres Top 5 en esta temporada: fue tercero en el RSM, tercero en el Byron Nelson y cuarto en el Zozo Championship, en Japón. Ha jugado 16 torneos y ha pasado 11 cortes. Y lo que abre la esperanza es que ha mejorado mucho su swing y se le ve lo que tienen los grandes jugadores: toque, sabor y esencia.

Semana de Major para Muñoz



Esta semana lo tendremos en el PGA Championship, el segundo Major del año, en Tulsa. Esperemos que conserve ese dulce que lo movió en el Byron Nelson y nos pueda volver a emocionar en un torneo mayor.



Esta semana se terminan las invitaciones para el US Open y Muñoz, hasta el momento, tiene una de ellas. Todo hace barruntar que también lo tendremos en el Open británico, que este año tiene el plus de jugarse en Saint Andrews.



Y aún hay tiempo hasta el 21 de agosto, cuando termine el BMW Championship, para saber quiénes serán los elegidos para la Presidents Cup. Gran honor sería tenerlo allí como jugador, y con Camilo Villegas como asesor del capitán.



Llegando al ‘green’



Germán Calle

Para EL TIEMPO