Sebastián Muñoz cerró su mejor torneo de la temporada en el PGA Tour

El golfista colombiano Juan Sebastián Muñoz terminó en el tercer lugar del Charles Schwab Challenge, en su mejor actuación de la temporada 2020-21 del PGA Tour.

El bogotano acumuló 270 golpes, 10 bajo par, y quedó a cuatro del campeón, el estadounidense Jason Kokrak. El segundo fue Jordan Spieth, con 268 (-12).



Muñoz compartió la tercera casilla con el inglés Ian Poulter y los estadounidense Charley Hoffman y Patton Kizzire.



“Fue una gran semana, donde siento que encontré algo que me ayudó en el swing, en la mente y que me mantuvo motivado y me ayudó mucho para mi confianza”, dijo Muñoz.



“Creo que estaba lejos de la punta y estaba difícil acercarse, pero fue un día bueno, la verdad le di bien a la bola y terminar con esos birdies en el 16 y 17 fueron importantes, porque siempre es mejor quedar de tercero que de quinto, así que todo muy positivo”, comentó Muñoz, el mejor jugador sobre el green esta semana.



En su último recorrido al campo del Colonial Country Club, en Fort Worth (Texas, Estados Unidos), Muñoz hizo 68 golpes (-2). Pasó con uno bajo par en los primeros nueve hoyos, con dos birdies y un bogey. En la segunda mitad, se anotó otro birdie en el 12, tuvo un doble bogey en el 15 pero luego se recuperó bajando del par en el 16 y el 17. Muñoz escaló posiciones en la FedEx Cup: pasó del puesto 80 al 58.

El también colombiano Camilo Villegas terminó en la casilla 69, con 286 golpes, seis por encima del par. Hizo 70 impactos en la última jornada.



Los dos colombianos estarán desde el jueves en el Memorial Tournament, en el Muirfield Village Golf Club de Dublin (Ohio), con una bolsa de 9,5 millones de dólares en juego).



“La semana que viene juego el Memorial, luego descanso una semana, seguido juego el US Open y el Travelers, para luego viajar a Europa para jugar el Open y en Escocia”, anunció Muñoz.



Con información del PGA Tour