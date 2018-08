Juan Sebastián Muñoz, feliz con su regreso al PGA Tour

Juan Sebastián Muñoz ya terminó su última ronda como jugador del web.com Tour en 2018, en la temporada regular. Hizo 67 golpes, cuatro bajo par, en la última jornada del WinCo Foods Portland Open presented by Kraft-Heinz, que se juega a esta hora. A falta de los resultados oficiales de este torneo, es séptimo entre los 25 que jugarán en la próxima temporada en el PGA Tour.

“Estoy muy contento. Siento que ahora voy a poder probar mi juego contra los mejores una vez más y esta vez estaré mejor preparado”, declaró Muñoz al terminar su ronda. Apenas termine el torneo, recibirá su tarjeta.

Tengo unas metas claras, un proceso que sigue moviéndose y siento que me va a llevar a lugares muy buenos en el siguiente año

“Siento que con el trabajo que he hecho con mi coach y mi equipo de trabajo me siento muy cómodo. Tengo unas metas claras, un proceso que sigue moviéndose y siento que me va a llevar a lugares muy buenos en el siguiente año”, dijo el bogotano, de 25 años.



Con su regreso al PGA Tour, Colombia sigue con un jugador en el máximo circuito. Camilo Villegas debutó allí en 2006 y desde ese año siempre hubo representación.

Seguimos ahí arriba y la idea ahora es que lleguen más jugadores colombianos y tener el nombre de nuestro país en alto

“Fantástico. Camilo tuvo esa tarea durante 10, 11 años, lo reemplacé un año, luego él estuvo de nuevo el año pasado y yo ahora yo vuelvo. Seguimos ahí arriba y la idea ahora es que lleguen más jugadores colombianos y tener el nombre de nuestro país en alto”.





