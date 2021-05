Muñoz sigue siendo protagonista en el Charles Schwab Challenge

El colombiano Juan Sebastián Muñoz fue uno de los grandes protagonistas de la segunda ronda del Charles Schwab Challenge, que se disputa en Colonial Country Club, en Dallas, Texas y luego de una gran vuelta de 5-bajo par 65 se ubica tercero, a tres golpes de Jordan Spieth (-11).

Muñoz totaliza 132 (-8) y comparte el tercer lugar con Sergio García y Patton Kizzire. El segundo lugar lo ocupa el estadounidense Jason Kokrak, con 10-bajo par, en una jornada que estuvo suspendida por un poco más de tres horas por tormentas eléctricas.



Este sábado, Muñoz saldrá al campo a las 2 de la tarde, con la intención de seguir en la pelea para conseguir su segundo título en el PGA Tour.



El de Bogotá comenzó con birdies en sus primeros dos hoyos, aunque anotó bogey en el par-4 del 7. Su recorrido de vuelta fue clave para mantenerse cerca de la punta.



Con birdies al 10, 11 y 12, todos con excelentes tiros al green, el colombiano se acercó a los líderes, pero un doble bogey en el 15 lo frenó. Pero el jugador de 28 años tenía reservado un gran final y con otros tres fantásticos golpes anotó birdies en los últimos tres hoyos de uno de los campos con más historia en el PGA TOUR.

“Me sentí muy bien todo el día, en el 15 tuve un error, pero seguí haciendo lo que tenía que hacer y después me di muy buenas chances en los últimos tres hoyos y por suerte entraron todas" FACEBOOK

“Me sentí muy bien todo el día, en el 15 tuve un error, pero seguí haciendo lo que tenía que hacer y después me di muy buenas chances en los últimos tres hoyos y por suerte entraron todas”, señaló Muñoz que vive a pocas millas del campo, pero que en la edición del año pasado no había superado el corte clasificatorio.



“Lo que mejor me funcionó estos dos días fue la manera que le di a la bola, es algo clave en una cancha como esta donde hay que acertar fairways y greens. Estoy emocionado por el fin de semana ya que hace tiempo que no estaba en esta posición”, comentó Muñoz que busca volver al ritmo que tuvo al comienzo de la temporada, ya que en los últimos cuatro eventos falló tres cortes clasificatorios.



Los otros cinco latinoamericanos también aseguraron su lugar en el fin de semana: El argentino Emiliano Grillo y el chileno Joaquín Niemann se ubican en el puesto 30 con (-2), el mexicano Carlos Ortiz lleva (-1), el colombiano Camilo Villegas (E), y el mexicano Abraham Ancer y el venezolano Jhonatan Vegas, superaron el corte en el número con (+1).



Con información del PGA Tour

