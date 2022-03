Juan Sebastián Muñoz saldrá a las 12 del día en busca del triunfo más importante de su carrera y también del golf colombiano en toda su historía. Es segundo en The Players Championship, considerado el 'quinto grande' de este deporte.

Tras una espectacular remontada en lo que alcanzó a jugar el domingo en su tercer recorrido en el Stadium Course del TPC Sawgrass, el bogotano cerró la ronda con tres pares y un birdie para firmar una tarjeta de 65 golpes (-7), la mejor del torneo hasta el momento.



Así llega Muñoz a la última ronda de The Players

Con 208 golpes (-8), Muñoz comparte la segunda casilla con el inglés Paul Casey y con los estadounidenses Doug Ghim y Sam Burns, y está a un impacto del líder, el indio Anirban Lahiri.



"Estoy muy contento en la posición en la que estoy y mi juego está muy bien. Estoy pegando muy bien de salida y mi velocidad sobre el green está perfecta, algo que me estaba costando las últimas semanas", dijo Muñoz al final de su tercer recorrido.



"Me sentí muy bien comenzando la tercera ronda y ayer pude hacer tres birdies seguidos y a partir de allí todo siguió bien, igual todavía faltan 18 hoyos y no tiene sentido ponerse a pensar en más adelante", agregó.



Aunque mira lo que viene con mucha cautela, Muñoz también se ilusiona. "Eso indica que estoy al nivel de los grandes jugadores y que hay que atreverse a soñar".



Así les ha ido a los colombianos en The Players



La mejor actuación de un colombiano en The Players la consiguió Camilo Villegas en 2006, cuando terminó en la tercera casilla con 283 golpes, a nueve del campeón de esa edición, el canadiense Stephen Ames.



Muñoz juega el torneo por tercera ocasión. En 2020 alcanzó a jugar solo una ronda antes de que el torneo fuera cancelado por el comienzo de la pandemia de covid-19 y el año pasado no superó el corte.



La bolsa de The Players Championship es la más grande del circuito: 20 millones de dólares, de los cuales el campeón se queda con 3,6 millones.



DEPORTES

Con información de prensa del PGA Tour