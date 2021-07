Juan Sebastián Muñoz, en la pelea por el título del John Deere Classic

El colombiano Juan Sebastián Muñoz se ubica en el segundo lugar en el John Deere Classic y continúa en la pelea por conseguir su segundo título en el PGA Tour.

Con una ronda de 4-bajo el jugador de Bogotá totaliza 130 golpes (-12) y está a un golpe del líder Luke List, quien hoy empató la mejor ronda del campeonato con un 63 (-8).



Muñoz comenzó con cuatro birdies en sus primeros nueve hoyos, pero en su recorrido de vuelta encadenó nueve pares consecutivos.



"Le estoy pegando bien a la bola, sobre todo a mis hierros pero creo que la clave es mi mentalidad, volví a mantener bajas mis expectativas y tomar tiro tras tiro y eso me ayudó."

“Estoy muy contento, fue una muy buena ronda, arranque con birdie al 11 y luego hice otros tres birdies. Después a la vuelta se enfrió el putter y no metí más, pero me di muchas chances de birdie y hay que mantener esa actitud positiva para lo que queda del torneo”, dijo quien consiguió su única victoria en el Sanderson Farms Championship, a fines de 2019.



Muñoz, que tuvo tres top-10 en lo que va de la temporada, comentó acerca de las claves para su buen rendimiento en el TPC Deere Run. “Le estoy pegando bien a la bola, sobre todo a mis hierros pero creo que la clave es mi mentalidad, volví a mantener bajas mis expectativas y tomar tiro tras tiro y eso me ayudó.”



A cuatro golpes del líder está Jhonattan Vegas, quien este viernes presentó una tarjeta de 66 golpes. El venezolano comenzó con cinco birdies en sus primeros ocho hoyos, pero luego no pudo mantener ese ritmo y solo anotó un birdie y un bogey.



“Los primeros nueve hoyos fue lo que estaba buscando pero después no pude seguir embocando para acercarme más a los líderes, pero estoy contento por cómo estoy jugando en un campo que siempre me gustó”, dijo el tres veces ganador en el Tour.



Camilo Villegas, que estaba a un golpe de la punta luego de la primera ronda, anotó una ronda de 71 (E) que lo hizo bajar hasta el puesto 24º .



El otro latino que superó el corte clasificatorio fue Mito Pereira quien cerró con dos birdies en sus últimos tres hoyos. El chileno anotó una ronda de 3-bajo par 68 para un total de (-4). En tanto quedaron eliminados los argentinos Nelson Ledesma, Andrés Romero, el puertorriqueño Rafael Campos y el brasileño Rodrigo Lee. Fabián Gómez se retiró del torneo durante la segunda vuelta.



