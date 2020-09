Cierre de temporada del PGA Tour, reto millonario para Sebastián Muñoz

Juan Sebastián Muñoz cerrará desde este viernes la temporada 2019-20 del PGA Tour, que fue inolvidable para su carrera. Consiguió su primer triunfo en el circuito, en el Sanderson Farms Championship, con lo cual aseguró su tarjeta por dos años. Y ahora estará en The Tour Championship, el torneo en el que solamente juegan los 30 mejores de la temporada.

El colombiano, de 27 años, está en el puesto 15 de la tabla de la FedEx Cup y viene de hacer un Top 10 en el BMW Championship, un torneo en el que incluso pudo haber terminado mucho más arriba.



“La semana pasada solo fallé el viernes por la tarde, que se puso complicada la cancha. Estaba un poquito opacado y pasé +4 por los segundos 9. El domingo jugué espectacular, tuve muchos chances de birdie, pude hacer una movida y asustar a los líderes, pero a veces la bola no entra”, señaló Muñoz a EL TIEMPO.



El sistema de este torneo es particular y único en la temporada. Se aplica una especie de hándicap, así: el primero de la clasificación de la FedEx Cup entra a jugar con -10, el segundo con -8, el tercero con -7, el cuarto con -6 y el quinto con -5. Del sexto al décimo comienzan con -4, del 11 al 15 con -3, del 16 al 20 con -2, del 21 al 25 con -1 y del 26 al 30, en cero.



Muñoz, decimoquinto en la tabla, llega entonces con -3 al tee de salida, y a siete del líder, el estadounidense Dustin Johnson. Saldrá al campo a las 12:10 de la tarde, hora de Colombia, junto a Lanto Griffin.



“La verdad es hasta más fácil encontrar la estrategia del torneo. La meta siempre es ganar, solo que ya me llevan ventaja. Entonces toca enfocarse en el líder, enfocarse en cómo hacer poquitas y seguir empujando. Ya tenemos una meta, no esperar quién sale fuerte el primer día y tener tres días para recuperarse, tenemos cuatro días para recuperar la ventaja”, agregó el bogotano.



El meterse entre los 30 mejores le aseguró a Muñoz estar en todos los Majors que vienen, entre ellos el US Open, en dos semanas. Y también podrá jugar todos los torneos del World Golf Championship en la próxima temporada. Pero ahora tiene un lindo reto por delante.



Esta semana hay mucho dinero en juego: 15 millones de dólares para el ganador, 3 millones para el segundo y 2 millones para el tercero.



“Yo solo quería llegar a East Lake. Ahora que estoy aquí, ya tengo un tee time y una oportunidad. Va a ser muy especial. Sería increíble ganar. Es algo con lo que ni siquiera había soñado”, puntualizó.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

