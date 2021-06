Arranca el US Open, con grandes expectativas para Muñoz

El estadounidense Bryson DeChambeau defenderá desde el jueves su título del Abierto de golf de Estados Unidos frente a rivales como Phil Mickelson, que ambiciona completar el Grand Slam en su carrera, y el español Jon Rahm, que ansía su primer 'Major'. En el torneo estará presente el colombiano Juan Sebastián Muñoz.

Mickelson, que cumplió 51 años este miércoles, atraerá gran parte de las miradas en el campo de Torrey Pines (San Diego, California) después de convertirse en el ganador más veterano de un torneo de Grand Slam en el Campeonato de la PGA.



Un mes después de su triunfo en Kiawah Island (Carolina del Sur), a orillas del océano Atlántico, a "Lefty" (Zurdo) le espera ahora un desafío aún mayor esta semana en la costa del Pacífico. El Abierto de Estados Unidos es su torneo maldito, no solo porque es el único 'Major' que falta en su palmarés sino porque ha terminado como subcampeón en seis ocasiones, la última de ellas en 2013.



Esta semana, en su 29º participación, Mickelson cuenta con una ventaja para unirse al exclusivo club de golfistas que han completado el Grand Slam: Tiger Woods, Jack Nicklaus, Gary Player, Ben Hogan y Gene Sarazen. El Abierto de 2021 se disputará en su "casa" de Torrey Pines, en su natal San Diego, donde Mickelson ha logrado tres victorias de PGA en el torneo Farmers Insurance Open, aunque la última fue en 2011 justo antes de la renovación del campo.

"Siento que estoy jugando bien y sé que esta podría ser mi última buena oportunidad de ganar un Abierto de Estados Unidos", reconoció Mickelson, quien pasó dos semanas preparándose en el lugar.

"Estoy convencido de que si mantengo la agudeza mental puedo desempeñarme bien allí. Daré lo mejor de mí", afirmó el ganador de seis 'grandes'. Mickelson pondrá en juego su talento natural ante todo tipo de rivales, comenzando por el musculoso Bryson DeChambeau, quien defenderá el título logrado en el Abierto del pasado septiembre en Winged Foot, cerca de Nueva York. El número cinco mundial fue capaz de imponer su potencia en los 'drive' para acercarse a los greens pero esa estrategia podría tener límites en Torrey Pines, donde los 'roughs' (hierba alta) pueden penalizar más.



"Veremos si es posible golpear fuerte. Si no, entonces tendré que cambiar mi dinámica y mi estrategia", avanzó el estadounidense, que se muestra inspirado por la hazaña que logró Tiger Woods en 2008 en Torrey Pines. El 'Tigre', que sigue en rehabilitación por las graves lesiones sufridas en un accidente de auto en febrero, conquistó entonces su tercer Abierto pese a jugar cojeando por una fractura en la tibia izquierda.



"A pesar del dolor y la agonía, luchó y luchó para llegar a la cima. Es algo grandioso y me inspiró a trabajar aún más duro", señaló DeChambeau.

Por su parte, el español Jon Rahm llega a Torrey Pines con menor preparación después de una semana de cuarentena por su impactante positivo por coronavirus en el Memorial Tournament.



El número tres del golf mundial se tuvo que retirar abruptamente del evento el 5 de junio cuando lideraba por una amplia ventaja de seis golpes a falta de una jornada. Pese a la inactividad, el español confía en retomar su buen momento de forma y alcanzar finalmente su primer título 'Major'.



"Cuando no golpeas una pelota durante una semana, es difícil atacar un Grand Slam. Pero sigo confiado en mi capacidad para volver a estar en forma rápidamente", aseguró el ex número uno mundial. Otros candidatos al tercer Grand Slam de la temporada son el actual número uno, el estadounidense Dustin Johnson, que atraviesa por una crisis de resultados este año, y sus compatriotas Brooks Koepka, Collin Morikawa y Justin Thomas. Koepka confía en dar un nuevo golpe en el Abierto, campeonato que conquistó en 2017 y 2018 y del que estuvo cerca del triplete con un segundo lugar en 2019.



