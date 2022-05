Con tres birdies en los últimos cuatro hoyos, el colombiano Juan Sebastián Muñoz se mantuvo al frente del AT&T Byron Nelson, torneo del PGA Tour que se disputa en el TPC Craig Ranch, en las afueras de Dallas (Texas, EE. UU.).

Con 129 golpes, 15 bajo par, y una ronda de 69 este viernes, el colombiano comparte la punta con el estadounidense Ryan Palmer y el inglés David Skinns.



Muñoz venía de hacer el jueves su mejor ronda en el PGA Tour: 60 golpes, 12 bajo par. Además, el bogotano se convirtió en el primer jugador en entregar dos tarjetas de 60 o menos golpes en toda la historia del circuito.



Con esos ahorros, más los 69 de este viernes, el colombiano sigue en carrera por conseguir su segundo triunfo en el circuito.

La opinión de Muñoz sobre su ronda del viernes



“Hoy (viernes) no fue un día perfecto de golf, ayer (jueves) fue súper fácil. Tuve muchos tiros donde estaba entre palos con la distancia y también me costó encontrar el toque en el green, sobre todo en los primeros nueve hoyos. No es fácil jugar después de un 60, pero creo que hice un gran trabajo cerrando la ronda”, declaró Muñoz al PGA Tour.

Sobre sus segundos nueve hoyos, Muñoz opinó: “Creo que el birdie en el 1, después de no bajar el par-5 del 18 me cambió la ronda, pegué dos grandes tiros y eso me dio empuje para lo que quedaba de la vuelta”.



El bogotano se siente tranquilo con respecto a las dos últimas ronda del torneo. “Estar con 15 bajo-par después de dos rondas es muy bueno, no me lo imaginaba antes de comenzar así que estoy feliz y tengo que seguir haciendo lo mismo”, concluyó.



Los tres líderes del torneo, incluyendo a Muñoz, saldrán a jugar juntos en el último grupo, a partir de las 11:30 de la mañana, hora de Colombia.



Con información del PGA Tour