Sebastián Muñoz, el tercer colombiano en jugar el Masters de Augusta

La gran campaña que hizo en la temporada 2019-20 le permitió a Juan Sebastián Muñoz asegurarse la presencia en todos los Majors. Este jueves, el colombiano disputará la primera ronda del Masters de Augusta.

Muñoz disputará un Masters atípico, que este año se jugará en noviembre y no en abril, la fecha tradicional del torneo. Las circunstancias serán distintas y el bogotano las vivió, por casualidad, el año pasado.



(Lea también: Augusta cumplió la cita (Llegando al green, opinión)



"Reservé para jugar allí un par de días después del RSM Classic. La primera jornada fue espectacular. Salí al campo poco después de las doce del mediodía, con unos 20 grados, perfecto. Sin embargo, al día siguiente me tocó a las ocho de la mañana. Hacía mucho frío, 10-12 grados, y decidí no jugar. Qué sentido tenía hacerlo cuando las condiciones iban a ser muy diferentes a las que realmente íbamos a tener en abril", le dijo Muñoz al portal Ten-golf.



Muñoz será el tercer colombiano en jugar este torneo. El primero fue uno por adopción, Miguel J. Sala, nacido en Argentina, quien llegó a Colombia en los años 50 y se quedó para siempre. Sala estuvo cuatro veces en el torneo, entre 1961 y 1964.

(Además: Comienza un Masters atípico y muy abierto)



El segundo fue Camilo Villegas, quien participó en el Masters en seis ocasiones (2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2015). En tres de ellas pasó el corte y en 2009 logró su mejor actuación: puesto 13, con 282 impactos (-6).



Ahora, Muñoz buscará pasar su segundo corte en un Major, tras terminar en el puesto 59 este año en el US Open.



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- ¡Voz de líder! Cuadrado aconseja a los laterales derechos de Colombia



- ¿Cúcuta podrá jugar el jueves contra América, pese a su liquidación?



-''He aprendido mucho en Europa, más táctico, más maduro': Luis Díaz