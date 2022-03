Muñoz, a mostrarse en el ‘quinto grande’ (Llegando al 'green')

El colombiano Sebastián Muñoz estará a partir de este jueves en disputa del The Players Championship, considerado el ‘quinto major’ del golf, que en esta ocasión repartirá una bolsa de 20 millones de dólares: el ganador se quedará con 3,6 millones.

El Stadium Course del TPC Sawgrass (Pontevedra Beach, Florida), sede de la prueba desde 1982, es un par 72 de 7.245 yardas plagado de dificultades, rodeado de agua, con varios hoyos riesgo-beneficio, al acecho del más mínimo error para cobrar caro en la tarjeta.



Su hoyo isla, el 17 par 3, todo un símbolo del golf mundial, suele generar ansiedad y hasta angustia en los jugadores y los espectadores que por miles se apostan alrededor de él.

Juan Sebastián Muñoz, golfista colombiano. Foto: Miguel Gutiérrez. Efe



Así las cosas, los 144 jugadores que estarán en la partida tendrán que usar toda

la bolsa de palos en un torneo que, como dijo el primero del escalafón mundial, Jon Rahm, “tiene el calibre de un major”. Además, se da el lujo de no tener desde su nacimiento (1974) un ganador en años consecutivos.

Así llega Sebastián Muñoz a The Players este año

Hablando de los protagonistas, empecemos por el nuestro, Sebastián Muñoz, que no empezó bien la temporada, pero que ha venido subiendo en su desempeño: de 12 torneos jugados, ha pasado siete cortes, cuatro de ellos en sus últimas participaciones.



Viene de terminar de 26 en el Arnold Palmer, en un campo endiablado, donde jugó muy bien de tee a green, pero fallando encima de él.



Es la tercera vez que llega a la prueba: en el 2020 solo se jugaron 2 días, justo cuando se decretó la pandemia, y el año pasado no pasó el corte (71-74). Esperemos que esta semana complete los cuatro días y nos pueda deparar una alegría.



En una lista donde se encuentra la crema y nata del golf actual, con excepción de Bryson De Chambeau (ausente por lesión en la muñeca izquierda), cualquiera puede ganar. No obstante, hablemos de los favoritos de la prensa, las casas de juego y de los aficionados.



Rahm ha venido jugando bien, pero sin concretar y fallando en algo que han sido mágicos los españoles, alrededor del green, pero en cualquier momento prende la mecha y es un volador.



Brooks Koepka es un cazador de torneos grandes que suele crecerse en ellos y querrá tener este trofeo en su palmarés. Por su parte, Dustin Johnson no viene jugando bien, pero es de esos jugadores que cuando destapa el frasco de las esencias acaba con el cuadro.



Pasando a otro tema, este miércoles, en un acto en la sede del PGA Tour, se produjo lo que el mundo del golf estaba esperando: el estadounidense Tiger Woods fue introducido al Salón de la Fama, algo inmensamente merecido para quien ha sido el gran capitán del golf de los últimos años, una leyenda viviente de nuestro deporte, quien dejara un legado inconmensurable para siempre en nuestra noble disciplina.



Llegando al 'green'



Germán Calle

Para EL TIEMPO