Triunfo coreano en el Byron Nelson; así terminó Juan Sebastián Muñoz

El surcoreano K.H. Lee se proclamó este domingo campeón del AT&T Byron Nelson, su primer título del PGA Tour, después de completar la cuarta ronda con registro de 66 golpes (-6) y acumular 263 (-25), que le dieron ventaja de 3 sobre Sam Burns de EEUU 266 (-22), segundo, que volvió a quedarse a las puertas del triunfo final.

Después de haber tenido que esperar más de dos horas por la fuerte lluvia que cayó durante toda la jornada dominical, Lee, al final hizo ocho birdies y cometió dos bogeys, que le aseguraron el triunfo para llevarse un premio en metálico de 1.458.000 dólares y 500 puntos de la FedEx Cup, donde ocupa el vigésimo noveno puesto.



Además, Lee, de 29 años, segundo jugador surcoreano que gana el torneo de manera consecutiva después que el anterior se lo llevó Sung Kan, también califica para disputar el PGA Championship, que se va a celebrar en el Ocean Course de Kiawah Island en Carolina del Sur.



La recompensa fue el último puesto para el torneo que se va a celebrar la próxima semana. Fuertes lluvias cayeron la mayor parte del recorrido de los nueve mejores clasificados, con charcos apareciendo en los greens sobre los últimos hoyos y una bola en la calle atascada en medio de una corriente de rápido movimiento.



Los jugadores atravesaron el diluvio antes de que los rayos forzaran un retraso. La mayor parte del agua estancada se había ido cuando el juego se reanudó dos horas y 23 minutos más tarde.



Lee falló un putt par en el No. 16 para reducir su ventaja a dos, pero respondió con dos birdies. El sol salió justo cuando Lee estaba terminando su 66 bajo par de 6.



Burns luchó hasta un 71 (-1) y concluir 22 bajo par, un golpe menos que el campeón del Masters 2011, el surafricano Charl Schwartzel, junto con los estadounidenses Daniel Berger, Patton Kizzire y Scott Stallings, que compartieron el tercer lugar con 267 (-21).



A pesar de quedarse sin el título, Burns cerró su puesto en la PGA hace dos semanas con su primera victoria en la gira en el Valspar Championship cuando finalmente convirtió una ventaja de 54 hoyos en una victoria después de dos intentos fallidos esta temporada.

Sam Burns Foto: Efe

Los estadounidenses Troy Merritt y Joseph Bramlett terminaron con dos golpes más (269, -19) para compartir el séptimo puesto. Mientras que el venezolano Jhonattan Vegas acabó de forma brillante con registro de 67 golpes (-5) para acumular 270 (-18) y compartir el noveno lugar con otros tres jugadores, entre ellos el tejano Jordan Spieth, que se quedaría corta a la hora del triunfo en su tierra natal.



Vegas, de 36 años, se llevó un premio de en metálico de 212.625 dólares y 73 puntos para la clasificación de la FedEx Cup, donde ocupa el puesto 96.



El colombiano Juan Sebastián Muñoz tuvo registro de 71 golpes (-1) y 278 (-10) que lo colocaron en el puesto 55 de la clasificación final. Muñoz estará también a partir del jueves en el PGA Championship.



Con Efe

