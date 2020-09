Comienza uno de los US Open más duros de la historia

De una temporada atípica, recortada por la pandemia de covid-19, se pasó a otra de ¡51 torneos!, que tendrá seis majors en su programación. El primero llega desde este jueves, en Winged Foot: el US Open, que tendrá presencia colombiana, con Juan Sebastián Muñoz.

El bogotano logró la casilla gracias a su remate de la temporada 2019-20, que lo metió en el octavo lugar de la FedEx Cup. Este jueves jugará desde las 7:40 de la mañana, hora de Colombia, al lado del australiano Justin Harding y del chino Chun-An Yu, un jugador aficionado.



Muñoz ha jugado tres torneos de grand slam en su carrera y en ninguno ha podido superar el corte. En esta temporada podrá jugar los seis programados: el US Open y el Masters estarán dos veces en el calendario: el torneo de Augusta va del 12 al 15 de noviembre, en la edición 2020, y el año entrante irá del 8 al 11 de abril. Y también estará en el British Open y el PGA Championship.



“Debo adquirir mayor experiencia en los majors, he jugado tres y no he podido pasar los cortes. Debo seguir trabajando en ello”, dijo Muñoz.



El recorrido de Winged Foot es una de las sedes más duras y complicadas de la historia de este grande. La última vez que se jugó el torneo allí, el ganador, Geoff Ogilvy, se impuso con cinco golpes por encima del par.



“Este campo va a ser duro. Dependerá de dónde pongan las banderas y si nos dan una oportunidad. Pero va a ser difícil en cualquier caso”, dijo Tiger Woods, ganador de cuatro US Open y 15 grandes.



Dustin Johnson, ganador de la FedEx Cup y número uno del mundo, quiere agregar un segundo major a su hoja de vida, tras ganar este mismo certamen en 2016.



