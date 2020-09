‘Me siento orgulloso de lo que logré’: Juan Sebastián Muñoz

Juan Sebastián Muñoz le dio un cierre espectacular a su temporada 2019-20 del PGA Tour. Comenzó bien y terminó bien: séptimo en su primer torneo y campeón en el segundo, el Sanderson Farms Championship. Y este lunes terminó octavo en The Tour Championship, el torneo que reunió a los 30 mejores de la temporada.

Muñoz demostró que tiene el juego para pelear contra los mejores del mundo y es el segundo colombiano que se mete en el Top 10 de la FedEx Cup, después de que Camilo Villegas terminara de segundo en 2007.



La temporada 2020-21 comenzará este jueves. Muñoz descansará esta semana y comenzará a preparar el US Open, uno de los torneos a los que ahora entrará sin problemas: podrá jugar todos los grand slam y los torneos del World Golf Championship (WGC). El bogotano hizo su balance de la temporada para EL TIEMPO.



Se va a cumplir un año de su primer triunfo. Eso cambió muchas cosas, ¿no?



Me siento muy orgulloso de lo que logré. Mi objetivo era llegar a este torneo, estar entre los 30 mejores. En una parte de la temporada hubo un bache, pasó el covid, pero estoy muy orgulloso. Los WGC no los tenía: el de China ya no va, pero tendría los otros tres. Va a ser muy emocionante, muy chévere tener un calendario con los mejores torneos del año, La temporada que viene va a ser muy interesante.



¿Le cambia mucho la planeación de la temporada al poder jugar estos torneos?



Total. Todos los torneos a los que vaya son porque los quiero jugar, no los que me toque jugar, porque no tengo más que hacer o que me toque esperar a que entre.

¿Qué tanto afectó su juego los tres meses en los que se paró la temporada por el covid-19? Tuvo varios cortes fallados tras la vuelta.



En el momento en que volvimos a jugar le estaba pegando bien a la bola, no sentía fatiga mental ni estrés de competencia. Sin embargo, perdí un poco mi identidad en la cancha: se me olvidó quién era yo y qué tenía que hacer. Me dejé llevar por los resultados y los cortes fallidos, eso como que me quitó un poco la confianza. Luego me puse a buscar otras cosas hasta que volví a mi rumbo: es lo que siempre he tenido. Nunca había estado tres meses sin jugar un torneo, nunca había estado tan desconectado del golf. No era por temas de swing sino de mentalidad.



¿Cambia mucho jugar los torneos sin público?



Hay cosas que sí se sienten diferentes. Me di cuenta la semana pasada en Boston que hay tiros que son desafiantes, pero al no tener 2.000, 3.000 personas alrededor se hacen relativamente más fáciles. Es difícil pegar los tiros, pero el público juega un factor de intimidación y a veces de motivación. Escuchar el estallido del público hace que los picos sean más suaves en la cancha de golf. No sé si me ha beneficiado o me ha perjudicado, pero es diferente, se siente diferente. Toca estar listo para dar lo mejor, con público o sin él.



Desde la semana pasada, en el BMW Championship, venía en un momento muy bueno.



La verdad, allá me sentí muy cómodo tanto sábado como domingo; solo fallé el viernes por la tarde, que se puso complicada la cancha, estaba un poquito opacado y pasé +4 por los segundos 9. El domingo jugué espectacular, tuve muchos chances de birdie, pude hacer una movida y asustar a los líderes, pero a veces la bola no entra. Pero esto me demuestra que mi juego está a la altura de los mejores del mundo y solo es esperar que las cosas salgan.



Hubo dos suramericanos entre los 30 mejores. ¿Cómo es su relación con otro que llegó, el chileno Joaquín Niemann?



La primera vez que jugué con Niemann fue en el 2011 en Perú: yo tenía 18 años y él 13 o 14. Desde entonces me di cuenta de que era un gran jugador. Creo que coincidimos en el LAAC (Latin America Amateur Championship) en 2015 y luego me acuerdo de haberlo visto cuando quedé tercero en The Greenbrier: entró con un sponsor exemption y ahí nos conocimos más. Jugó bien, pasó el corte, era el número 1 del ranking amateur. Después empezamos a trabajar con el mismo agente, entonces el trato siempre ha sido muy cercano. Hace dos semanas nos quedamos juntos en la misma casa. Mi prometida y su novia son muy amigas. Es una amistad chévere, nos vemos como competidores e intentamos sacar lo mejor el uno del otro. Es muy chévere que haya clasificado a The Tour Championship y me siento también feliz por él.



Termina esta temporada y en tres días empieza la otra. ¿Cuál es su plan?



Me voy a descansar, literalmente, tres días en Dallas. Ni siquiera es una pausa, es un respiro. Y luego seguir hasta que se acabe.



La próxima semana tiene ya un Major al frente, el US Open.



Para el US Open siento que mi juego otra vez está donde lo tenía hace rato y donde me gusta. Siento las cosas muy bien. El trabajo con mi cadi (Mateo Gómez) ha estado muy bueno y solamente buena energía para lo que viene.



¿Va a jugar el Sanderson Farms Championship? Es en la primera semana de octubre.



Hay que ir a defender el título. Tengo amigos en Jackson que toca ir a ver. Va a ser bonito: voy a disfrutar, a recordar, sin expectativas.



