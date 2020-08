Lluvia de millones: así son las finales de la FedEx Cup de golf

Juan Sebastián Muñoz está en su mejor temporada como profesional. El triunfo en el Sanderson Farms Championship, en septiembre del año pasado, le aseguró por dos años su tarjeta en el PGA Tour y lo metió, por ahora, entre los 30 primeros de la FedEx Cup.

Gracias a esa buena ubicación, el colombiano llega en una buena posición para pelear por el título de la FedEx Cup. Pero para ello deberá jugar bien en los dos torneos que vienen, The Northern Trust, que comenzó este jueves, y el BMW Championship, que será la próxima semana, para mantenerse entre los 30 primeros y jugar el último torneo, The Tour Championship.



Los tres primeros de la FedEx Cup se llevan enormes bolsas: 15 millones de dólares para el ganador, 3 millones para el segundo y 2 millones para el tercero. ¿Cómo se llega a esa instancia? Acá, la explicación del remate de la temporada 2019-20.



Antes de comenzar los playoffs, Muñoz estaba en el puesto 16, con 1.045 puntos, a 1.413 del líder, el estadounidense Justin Thomas; el segundo, Collin Morikawa, tiene 1.902, y el tercero, Webb Simpson, acumula 1.878.



El tema es que ahora, en los dos torneos que vienen, el puntaje es el triple con respecto al de la temporada regular. Si el ganador normalmente se lleva 500 unidades (salvo en los Majors y en The Players, que se lleva 600; en los torneos del World Golf Championship, que obtiene 550, y en los alternos, que recibe 300), tanto en The Northern Trust como en el BMW Championship, el vencedor recibe 1.500. Y así para todas las posiciones. De ahí la importancia de jugar bien en estas dos semanas.



Además, en cada torneo se van eliminando jugadores para los siguientes torneos. Esta semana juegan los 125 mejores de la temporada. Al BMW Championship solamente llegarán 70, y a The Tour Championship solo clasifican 30.



Y en ese último torneo, además, se determinó favorecer a los que mejor hicieron las cosas a lo largo de todo el calendario, en un formato que se estrenó el año pasado.



Se aplica una especie de hándicap, así: el primero de la clasificación de la FedEx Cup entra a jugar con -10, el segundo con -8, el tercero con -7, el cuarto con -6 y el quinto con -5. Del sexto al décimo comienzan con -4, del 11 al 15 con -3, del 16 al 20 con -2, del 21 al 25 con -1 y del 26 al 30, en cero. Es decir, que estos últimos ya tienen diez golpes de desventaja con respecto al líder, antes de poner la bola en juego. Las últimas tres semanas del calendario prometen ser apasionantes.



