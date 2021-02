Burns sigue arriba y Muñoz cayó en The Genesis Invitational

El estadounidense Sam Burns se aferró a una ventaja de dos golpes sobre el inglés Matthew Fitzpatrick este sábado cuando la oscuridad detuvo la tercera ronda del torneo Genesis Invitational del PGA Tour de Estados Unidos, disputado en el Rivera Country Club de California.

Burns cerró con bogeys consecutivos para pararse en 10 bajo par con cinco hoyos restantes cuando al atardecer se detuvo el juego de 23 golfistas, incluidos 11 de los 14 primeros en la tabla de clasificación, que necesitaban terminar una tercera ronda tempestuosa y con mucho frío.



"Se está recibiendo un viento que no estamos acostumbrados a ver aquí", dijo Burns. "Incluso cuando estaba a favor del viento, fue bastante difícil conseguir que la pelota se detuviera en el green. No había muchas oportunidades".



Burns, número 149 del mundo y quien busca su primer título del PGA, igualó el récord del campo Riviera de 36 hoyos con 130 golpes (-10) para liderar por cinco cuando comenzó el día, luego de que tuvo que esperar un retraso por el viento de tres horas y 54 minutos antes de comenzar su ronda.



"Un día bastante largo", señaló Burns. "Se está jugando duro en el campo. Hicimos un buen trabajo tratando de ponerlo en los lugares correctos".



Fitzpatrick, mientras tanto, hundió un putt para birdie en el par 3 del hoyo 16 y se terminó con ocho bajo par en el penúltimo hoyo.



"Fue genial", dijo el inglés sobre su ronda. "Entrando y saliendo debido a los fuertes vientos. Salí a hacer algunos birdies temprano para comenzar mi ronda y simplemente me mantuve en los últimos nueve hoyos".



El número uno del mundo, el estadounidense Dustin Johnson, se ubicó en el tercer lugar con siete bajo par junto a sus compatriotas Max Homa y Wyndham Clark. Johnson, el actual campeón del Masters, y Homa tienen por delante cinco hoyos para terminar la tercera ronda.



El español Jon Rahm, segundo del escalafón mundial, y el chileno Joaquín Niemann se encuentran empatados en el puesto 19, pero al sudamericano le quedan todavía cinco hoyos para concluir la tercera ronda.



En tanto, el colombiano Sebastián Muñoz se ubicó momentáneamente en el puesto 50, con una ronda muy afectada por el viento (76 golpes, +5) y un acumulado de 215+2).



El español Sergio García, los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz, el también colombiano Camilo Villegas y el argentino Emiliano Grillo no pasaron el corte del segundo día.



