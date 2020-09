Juan Sebastián Muñoz pasó su primer corte en un Major

En su cuarta participación en un torneo de grand slam, el colombiano Juan Sebastián Muñoz superó por primera vez el corte, esta vez en el US Open, el primer grande de la temporada 2020-21 que comenzó la semana pasada.

Muñoz acumula 145 golpes, cinco por encima del par, y ocupa el puesto 33 en un durísimo abierto estadounidense, que en dos días ya se cargó a varios históricos.



El golfista estadounidense Patrick Reed se ubicó líder tras la segunda jornada, mientras Tiger Woods no pudo superar el corte en el temido campo de Winged Foot.



Reed, ganador del Masters de Augusta de 2018, cerró con un birdie una tarjeta de 70 golpes, par, con la que se colocó uno por delante de su compatriota Bryson DeChambeau (68 golpes el viernes) y dos de un grupo de tres golfistas que incluye al español Rafael Cabrera-Bello y al estadounidense Justin Thomas, la mejor tarjeta del primer día.



A la extrema dificultad del campo se unieron este viernes el viento, los greens más rápidos y una dura colocación de banderas que dispararon las puntuaciones sobre el par en Winged Foot (Mamaroneck, Nueva York), un día después de que hubieran 21 tarjetas bajo par.



"Uno sabía que hoy iba a ser brutal", dijo Reed. "Sabía que cuando esos tipos (de la Asociación de Golf de Estados Unidos) te ven maltratando un campo como ayer (jueves), lo van a endurecer".



El número 10 del ranking mundial de golf había logrado una tarjeta de 66 golpes el jueves con la que, sumando los 70 del viernes, logró quedarse con el liderato provisional previo al fin de semana.



Por detrás, DeChambeau consiguió la ronda más baja de la jornada con 68 golpes, dos bajo par, gracias a un águila en el noveno hoyo.



"Lo dirigí bastante bien considerando las condiciones de viento", dijo DeChambeau. "No fue fácil hacerlo ahí fuera. Lo hice cuando más lo necesitaba. Me sentí muy cómodo".

"Frustrante" eliminación

ersiguiendo ambos su primer título de Grand Slam, el español Cabrera y el estadounidense Harris English firmaron 70 golpes para compartir el tercer lugar con Justin Thomas, líder en la primera ronda y que este viernes pasó de 65 a 73 golpes.



"El viento hace que las calles sean relativamente más pequeñas. Los greens se han hecho un poco más rápidos y un poco más firmes. Estoy seguro de que el fin de semana va a ser muy desafiante".



Su compatriota Jon Rahm, el número dos del escalafón, realizó este viernes tres birdies y cinco bogeys para concluir con 72 golpes, dos sobre par, en el 12º lugar provisional a cinco golpes de la cabeza. En ese mismo grupo se situó el chileno Joaquín Niemann, que terminó con 73 golpes la segunda ronda.



Más alejado permanece el número uno mundial, Dustin Johnson, que no pudo rehacerse de su discreta tarjeta de 73 golpes del jueves y terminó este viernes con 70 en el grupo en el 22º lugar, el mismo que el norirlandés Rory McIlroy.



Tiger Woods y Phil Mickelson, ganadores de 15 y 5 torneos 'Major' respectivamente, no pudieron superar el corte.



Woods hizo 77 golpes el viernes para concluir con 150, 14 por encima del líder, mientras que Mickelson firmó 74 y terminó con 153. "Es frustrante no estar aquí el fin de semana", reconoció Woods.



"Disfruto del desafío que este campo ofrece", dijo Mickelson. "Estoy decepcionado por no haber jugado mejor".



El Abierto de Estados Unidos, que tuvo que ser reprogramado desde su fecha inicial de junio a causa de la pandemia de coronavirus, se celebra hasta el domingo sin la presencia de espectadores en el campo.



Con AFP

