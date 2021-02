Así va Juan Sebastián Muñoz en el torneo del WGC

El cuatro veces campeón de Grand Slam, el estadounidense Brooks Koepka, terminó este viernes con siete birdies para concluir la jornada con una tarjeta con 66 golpes, seis bajo par, para tomar ventaja de un impacto en la segunda ronda del Campeonato de Golf de la PGA WGC.

El ex número uno del mundo, que busca su segunda victoria este mes después de finalmente dejar atrás las lesiones de rodilla y cadera, tuvo un total de 133 golpes (-11) en el Concession Golf Club en Bradenton, Florida, que es sede del evento después de problemas logísticos por el coronavirus forzó la mudanza del WGC-México a Bradenton.



Los tres jugadores detrás de él, Collin Morikawa, Billy Horschel y el australiano Cameron Smith, le siguen con 134 golpes (-10). El primero con nueve birdies tras un impresionante cartón con 64 (-8) en la jornada.



Fue un duro golpe para los colíderes de la noche anterior, el inglés Matthew Fitzpatrick y los estadounidenses Webb Simpson, ex campeón del US Open, y Tony Finau, que cayeron al quinto lugar.



Koepka tomó el liderato en solitario con birdies consecutivos en los hoyos 15 y 16.



El mexicano Abraham Ancer fue el latinoamericano mejor ubicado en el décimo puesto con 137 golpes, siete bajo par. Por otro lado, el español Sergio García, el colombiano Juan Sebastián Muñoz y el chileno Joaquín Niemann se instalaron en el puesto número 20, con 141 impactos (-3) cada uno.



El también ibérico Jon Rahm, segundo del escalafón mundial, concluyó con un cartón con 76 (+4), para un total de 144 (parejo al campo), mientras que el también azteca Carlos Ortiz lo hizo en el lugar 49 con 145 (+1). El español Rafa Cabrera Bello cerró con una tarjeta con 63 golpes (+1), para un total de 147 impactos (+3).



DEPORTES

Con AFP

