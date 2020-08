Así va Juan Sebastián Muñoz en el segundo día de The Northern Trust

Después de haber tenido un arranque brillante el jueves, el colombiano Juan Sebastián Muñoz tuvo que luchar muchísimo en la segunda jornada de The Northern Trust, el primero de los tres torneos de los playoffs de la FedEx Cup, que se juega en Norton (Massachussets, EE. UU.).

La ronda del colombiano no fue pareja, pero logró terminar con el par del campo tras los segundos 18 hoyos en el torneo. Esos 71 impactos, más los 65 del primer día, lo tienen metido en el corte para el fin de semana.



Muñoz, que arrancó por el hoyo 10, pasó la primera mitad de recorrido con uno sobre par, con un bogey en el 11. En el hoyo 1 tuvo muchos problemas y se anotó un doble bogey, pero luego volvió al par del campo con birdies en el 2, el 4 y el 5. Un nuevo bogey en el 8 y otro birdie en el 9 cerraron su recorrido.



Muñoz ocupaba, antes de comenzar el torneo, el puesto 16 en la tabla de la FedEx Cup. Los 70 primeros de esa clasificación llegarán la próxima semana al BMW Championship, y los 30 mejores estarán en el último torneo de la temporada, The Tour Championship.



Noticia en desarrollo.



