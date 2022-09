La segunda jornada de la Presidents Cup mantuvo la sintonía de la primera y Estados Unidos continúa al frente por un amplio margen de 8 a 2 sobre el equipo Internacional, en Quail Hollow Club, en Charlotte, Carolina del Norte.

Los latinos contribuyeron con medio punto cada uno, empatando sus respectivos partidos en el formato “fourball” mejor pelota. El equipo Internacional no pudo ganar ninguno de los cinco matches del día.



Juan Sebastián Muñoz y el coreano SungJae Im empataron con Scottie Scheffler y Sam Burns en un gran duelo, lleno de aciertos y con muchos birdies. El colombiano tuvo un excelente debut y anotó cinco birdies que colaboraron para mantener la paridad contra una pareja que anotó un águila y nueve birdies.



Por su parte, Mito Pereira y el sudafricano Christian Bezuidenhout empataron frente a Cameron Young y Kevin Kisner. El chileno recién encontró sus primeros aciertos promediando la ronda cuando acertó tres birdies consecutivos, del 10 al 12 que le permitieron tomar el mando del partido. Pero en el complicado par-3 del hoyo 14 la pareja internacional anotó bogeys y el par de Young emparejó el score que continuó así hasta el final.

“Pudimos mantenernos cerca de ellos a puros birdies, fue un gran partido con un gran golf. Sungjae hizo un birdie espectacular en el 14, pero ellos respondieron y lo mismo en el 15, fue muy divertido”, comentó Muñoz acerca de su debut en la Presidents Cup.



“Estamos muy satisfechos, era un partido muy difícil. Sam (Burns) metió putts por todos lados y nos obligó a buscar en lo mejor de nuestro golf para que no se nos escapara”, señaló el colombiano.



En tanto, el chileno mostró su respeto ante el poderío que exhibió el equipo estadounidense.



“Ellos embocan muchos putts, algo clave en esta cancha, ya que los greens son rápidos y difíciles, creo que será clave que podamos embocar más putts. Somos un equipo joven, con mucho entusiasmo y con mucho talento y hasta que esto no esté terminado no nos vamos a rendir. Sabemos que hay que seguir peleando y que no será fácil”, dijo Pereira luego de su partido.

Las tres victorias de Estados Unidos tuvieron distintos matices. Jordan Spieth y Justin Thomas, en un partido parejo, pero en el que siempre estuvieron al frente superaron por 2 y 1 a Adam Scott y Cameron Davis. Xander Schauffele y Patrick Cantlay otra vez se mostraron dominantes y esta vez superaron con facilidad a Hideki Matsuyama y Tom Kim por 3 y 2.



En tanto, Max Homa cerró con dos birdies en los últimos dos hoyos para ganarle el partido junto a Billy Horschell a los canadienses Corey Conners y Taylor Pendrith por 1 arriba.



Este sábado será una jornada doble, con cuatro partidos de foursomes por la mañana y cuatro de fourball a la tarde.



