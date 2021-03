Juan Sebastián Muñoz arranca metido en la pelea en Bay Hill

El colombiano Juan Sebastián Muñoz inició con el pie derecho el Arnold Palmer Invitational que se juega en Bay Hill Club & Lodge y luego de anotar un 4-bajo par 68 empata el cuarto lugar, a dos golpes de Rory McIlroy y Corey Conners que lideran con 66 (-6).

El bogotano cerró con un gran birdie en el hoyo final acertando un putt de ocho metros para birdie, en lo que fue su quinto acierto de la jornada, en la que solo anotó un bogey en el hoyo 14.



“Jugué un gran golf hoy (jueves), ayer (miércoles) no le estaba pegando muy bien a la pelota y estaba aquí con mi coach y no le encontrábamos la vuelta, pero hoy encontré más ritmo y le pegué muy bien y cerrar con ese birdie al final fue genial. Creo que aproveché mi momento acerté cuando tenía que acertar e hice los pares que había que hacer”, analizó Muñoz luego de su ronda.

Rory Mcilroy Foto: Christiaan Kotze /AFP



Con respecto a las condiciones del campo de Bay Hill, el jugador de 26 años señaló: “El campo es espectacular, el año pasado las condiciones fueron muy difíciles y llegué esperando algo similar, pero hoy los greens estaban más blandos y el rough no tan alto, por lo que pude sacar ventaja de eso”.



Muñoz saldrá este viernes por la mañana (7:44 am hora local) buscando dar alcance al norirlandés Rory McIlroy y al canadiense Corey Conners que se lucieron en la primera jornada y que aventajan por un golpe a Bryson De Chambeau (-5).



Otro latino que tuvo un comienzo auspicioso fue el argentino Emiliano Grillo, quien presentó una tarjeta de 1-bajo par 71, que lo dejó en el puesto 29º, luego de seis birdies y cinco bogeys. El argentino alternó buenas con malas en sus primeros nueve hoyos, pero en el recorrido de vuelta acertó tres birdies (3, 5 y 6), aunque se despidió con un bogey en su hoyo final.



El otro colombiano en cancha, Camilo Villegas, no tuvo el mejor inicio y una ronda de 81 lo ubica en el fondo del tablero.



DEPORTES

Con información del PGA Tour

