Comienzo de ensueño para Juan Sebastián Muñoz en The Northern Trust

Con un rendimiento de ensueño en los siete primeros hoyos, el colombiano Juan Sebastián Muñoz se metió de lleno en la pelea por el título de The Northern Trust, el primero de los tres torneos de los playoffs de la FedEx Cup.

Con 65 golpes, seis bajo par, en su primer recorrido por el TPC de Boston, el colombiano, de 27 años, se ubica en la quinta casilla del torneo, a un golpe de un cuarteto que comparte la punta, integrado por los estadounidenses Russell Henley, Harris English y Kevin Streelman y el australiano Cameron Davis.



Muñoz, además, comparte esa casilla con los estadounidenses Charley Hoffman, Scott Piercy, Bubba Watson, Kevin Kisner y Matthew Wolff y el sudafricano Louis Oosthuizen.



El bogotano empezó de manera brillante, con siete birdies en los primeros siete hoyos. Un doble bogey en el 9 le frenó esa carrera ascendente, pero luego se anotó otro birdie en el 14.



“Estoy muy feliz con la ronda y me siento muy cómodo. El golf es muy raro, muy misterioso. Pegué algunos buenos tiros que me pudieron dar mejor resultado, pero no puedo irme disgustado con lo que hice. Este evento hasta ahora inicia y creo que tengo lo necesario para dar de qué hablar”, declaró Muñoz al final de la jornada.

“Durante la práctica de ayer (miércoles) encontré algo con el putt y eso fue clave. En el uno inicié con un buen birdie, uno de esos que te dan la confianza necesaria para todo el día. Hay que aprovechar esas rachas que tienes. He venido trabajando duro para tener buenos resultados”, agregó Muñoz.



No es la primera vez que el colombiano encadena una racha de birdies así. Ya lo había logrado a finales de 2015 en Quito (Ecuador), cuando hizo ocho seguidos en la final de la Dev Series del PGA Tour Latinoamérica, que le sirvió para asegurar su tarjeta en ese circuito en 2016.



Sin embargo, esa tarjeta solamente la usó una vez: quedó de 39 en el Abierto de Colombia de ese año, que por entonces hacía parte del circuito latinoamericano. La razón: tres semanas antes, aprovechando una invitación, ganó el Club Colombia Championship, en Bogotá, y así no solo obtuvo la tarjeta del entonces llamado web.com Tour, sino que además comenzó a construir el camino para llegar al PGA Tour al año siguiente.



Ahora, Muñoz juega por segunda vez los playoffs de la FedEx Cup. Y se metió en la parte alta de esa clasificación. En septiembre del año pasado, se convirtió en el segundo colombiano en ganar un torneo del PGA Tour, al imponerse en el Sanderson Farms Championship.



El primero fue Camilo Villegas, que obtuvo cuatro victorias, entre ellas, dos muy importantes en 2008, el BMW Championship y The Tour Championship, justamente, los certámenes que vienen en el calendario de los playoffs.



