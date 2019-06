Juan Sebastián Muñoz se metió entre los 125 primeros de la FedEx Cup

El norirlandés Rory McIlroy logró este domingo su decimosexto título en el PGA Tour al ganar el Abierto de Canadá gracias a un recital de juego en la jornada final con una asombrosa vuelta de 61 (-9) a cuatro días del Abierto de Estados Unidos, tercer 'major' de la temporada.

Por su parte, el colombiano Juan Sebastián Muñoz terminó en la casilla 11, con 271 golpes (-9) y un 64 en la ronda final. El resultado no le alcanzó para meterse al Abierto Británico, pero sí para entrar, por ahora, entre los 125 primeros de la FedEx Cup. Está en la casilla 115.



McIlroy, de 30 años y ganador de cuatro grandes (entre ellos el US Open de 2011), se impuso en el Hamilton Golf & Country Club de Hamilton (Ontario) con 258 golpes totales (22 bajo par). Aventajó en siete al irlandés Shane Lowry y el estadounidense Webb Simpson, y en nueve a los también norteamericanos Brandt Snedeker y Matt Kuchar.



El norirlandés comenzó el último día empatado en cabeza con Simpson y Kuchar, pero tardó poco en lanzarse en solitario hacia el liderato. Arrancó con dos birdies seguidos, al 1 y al 2, otros dos consecutivos al 5 y al 4 y uno más al 7 para colocarse ya solo en lo más alto con una renta considerable.



En los segundos nueve hoyos el norirlandés no bajó el ritmo. Todo le salía bien y selló otros cuatro birdies seguidos entre el 11 y el 14 para colocarse ya con 22 bajo par en el total y una renta de ocho respecto al primeros de sus perseguidores, Shane Lowry. Cometió su primer fallo en el hoyo 16. Pero tardó nada en enmendar el error, con un espectacular eagle en el 17. Sin embargo un bogey al 18 le impidió acabar con una vuelta de 60.



La de este domingo es su segunda victoria del año tras la lograda el 17 de marzo pasado en The Players Championship.



Asimismo, el Abierto de Canadá repartía tres plazas para el Open Británico para los tres golfistas no clasificados ya que terminaran entre los diez mejores. Las consiguieron el canadiense Adam Hadwin, sexto, y el también norirlandés Graeme McDowell, octavo.



La semana que viene, de jueves a domingo, se disputa el US Open, tercer major de la presente temporada. El escenario es el Pebble Beach Golf Links californiano. El estadounidense Brooks Koepka defiende los títulos logrados en 2017 y 2018.



Efe