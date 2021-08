DeChambeau y Cantlay, líderes del BMW; Muñoz se aferra a un milagro

Los estadounidenses Bryson DeChambeau y Patrick Cantlay terminaron empatados este sábado con 195 golpes (-21) cada uno en la cima del torneo BMW Championship, segunda parada de los playoffs de la Copa FedEx de la PGA, mientras que el mexicano Abraham Ancer y el español Sergio García están en la cuarta posición.

La pareja líder tenía una ventaja de tres golpes sobre el surcoreano Im Sung-jae en el segundo de los tres eventos en los playoffs de la Copa FedEx.



(Lea también: Millonarios no tuvo pegada y le dio vida al Deportivo Pereira)



El también español Jon Rahm, número uno del mundo y campeón del US Open, cayó al octavo lugar con 200 golpes (-16) gracias a seis birdies, pero también encajó cuatro bogeys, el último en el hoyo 18.



El colombiano Juan Sebastian Muñoz marcha en el puesto 22 con 207 (-9), una posición que, por ahora, haría que su temporada termine este domingo, pues no le alcanzaría para quedar entre los 30 primeros de la FedEx.



El bogotano, que estaba en el puesto 59 antes de comenzar el torneo, subiría siete casillas de terminar en esa posición.



(En otras noticias: ¿Es viable el canje Lucho Díaz-James Rodríguez? Esto opina el DT del Porto)



El chileno Joaquín Niemann está en el puesto 40 con 210 (-6), el venezolano Jhonattan Vegas 49 con 211 (-5), el argentino Emiliano Grillo en el 54 con 213 (-3) y el mexicano Carlos Ortiz en el 66 con 217 (+1).



DEPORTES

Con AFP