Faltaban un minuto y nueve segundos para que terminara el partido.



La distancia en el marcador entre Cimarrones de Chocó y Sabios de Manizales era de veinte puntos. El juego ya no prometía ninguna noticia. El resultado estaba sentenciado. Sin embargo, del banco del equipo caldense emergió una figura sin igual.



Con el número 9 en su espalda, Juan José Sánchez, de 13 años y 27 días, saltó a la cancha del coliseo Evangelista Mora, de Cali, en medio de hombres cuyos cuerpos podrían ser dos veces el suyo. Ante el asombro que cualquiera hubiera sentido, su entrenador fue claro: “Haga lo que sabe hacer”. Y, sin más que añadir, eso hizo J. J.



(Puede leer: La valiente jugadora transgénero que rompe barreras en el deporte colombiano).

Un triple rival, un error de un compañero y un doble de los adversarios, una imprecisión en la entrega y otros dos puntos hicieron que el marcador se pusiera 92-65 en contra del quinteto de Sánchez, cuando solo faltaban 26,1 segundos.



En ese instante, Sabios se lanzó a la ofensiva para la última jugada del partido. Y a pesar de buscar la presencia letal en la zona restringida, la única opción para culminar la acción era sacar la pelota de la medialuna.



Ahí, precisamente, estaba Juan José, presto para entrar en juego. Casi que en el perímetro, con el balón en sus manos, el resto fue armonía: amague hacia la izquierda, largada hacia la derecha, intento de bloqueo rival, flexión precisa, lanzamiento y fluidez en el movimiento. Cesta.



El aplauso al unísono se explicaba solo: J. J. se convirtió en el jugador más joven en debutar y anotar en Colombia.



(La Fórmula 1 está que arde: George Russell declara en EL TIEMPO la guerra de la F-1: 'Tenemos para ser segundos').

🔥 DEBUT Y CANASTA CON 13 AÑOS PARA JUAN JOSÉ SANCHEZ 🔥

El jugador de Sabios de Manizales se convierte en el más joven en debutar y anotar en un partido de la #LigaWplayDeBaloncesto🔥



¡FELICIDADES JUAN JOSÉ! (La reacción de Óscar Mena fue la de todos) 😎#ColombiaModoBasket🇨🇴 pic.twitter.com/XmVG22CqFc — DPB Colombia (@DPB_Colombia) September 28, 2022

Un deporte 'de película'

Facebook Twitter Linkedin

Juan José Sánchez. Foto: Cortesía de la familia de Juan José Sánchez

La historia de Juan José en el baloncesto empezó de la manera más pura: con una película.



En la familia se cuenta que, a sus seis años, el joven manizaleño se debatía entre la natación y el BMX. Sin embargo, sorprendido por los accidentes que sufrían algunos de sus amigos al montar en bicicleta, ‘JJ’, como decidieron apodarlo, comenzó a sentir miedo por el deporte. En medio de esa angustia primigenia, una salvación: ‘Space Jam’.



Durante cierto fin de semana que los encontraba de descanso, Juan Pablo y Claudia, sus padres, dos adultos con pasado deportivo, optaron por ver con Juan José la icónica película que combinó la magia de Michael Jordan con la fantasía de los Looney Tunes.



Como todo niño, ‘JJ’ debió sentir el impulso de sus neuronas espejo al ver que aquel hombre de 1,98 metros le transmitía esperanza a su entorno con el baloncesto, a pesar de querer abandonar la pelota naranja. En el plano inconsciente, surgió la lección de que con trabajo y determinación se puede inspirar a los demás. En el racional, un llamado para entrenar básquet.



“A mí me gustó mucho la historia de Space Jam porque yo era muy niño y la película pues es de muñequitos. Después de verla, me puse a ver videos de Michael Jordan porque me pareció muy chévere lo que hacía. Ahí fue que me conecté con el baloncesto y me puse a entrenar en el colegio”, recuerda hoy ‘JJ’.



Lo que vino después de aquel clic fueron horas de duras prácticas en cancha y varios ratos sentado en la banca. Según recuerda, su dribbling no era el mejor y por eso contuvo varias veces el deseo de jugar mientras los demás compartían entre pases y cestas. Sin embargo, un viaje a Estados Unidos en el cual pudo ver un partido de NBA por primera vez, además de tener un entrenamiento personalizado, reafirmó su propósito de llevar el baloncesto a otro nivel.



Seguros de que la formación como deportista está lejos de darse únicamente en las canchas, los padres prometieron llevar a J. J. por primera vez a un campamento en la cuna del básquet si tenía un buen desempeño en el colegio. El pequeño cumplió y el camino empezó a forjarse. Aquella experiencia, en 2019, fue la primera página de un plan de objetivos que vino a consolidarse al año siguiente durante el comienzo de la pandemia.



“Justo cuando llegó el covid-19, yo tenía un viaje programado para Madrid, pero se canceló. Entonces mi papá, que es gerente de proyectos, dijo que debíamos construir una planeación estratégica, eso sonaba complejo, pero me explicó y empezamos a construirla. Ahí pusimos los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Eso lo llevamos a un trabajo diario que busca que yo mejore integralmente”, explica Juan José.



Desde entonces, cada detalle de su crecimiento se ha movido en tres vertientes salidas de un proyecto empresarial: objetivos, resultados y facilitadores. Todas, “basadas en su amor por el baloncesto”, remarca su padre.



(No deje de leer: 'Juan Pablo Montoya tiene todo para ganar más títulos': Mario Andretti).

El plan estratégico

Facebook Twitter Linkedin

Juan José Sánchez, el tercero en la línea inferior. Foto: Cortesía de la familia de Juan José Sánchez, División Profesional de Baloncesto

Al mejor estilo de la leyenda de Venus y Serena Williams, Juan José se mueve al ritmo de un plan diseñado en conjunto con sus padres.



En este caso, en vez del icónico cuaderno de Richard que auguraba las mejores tenistas del mundo, está la presentación digital del ‘Plan J. J.’, para forjar a un campeón colombiano.



En sus diapositivas se leen los objetivos trazados para su carrera integral, hasta 2023, de acuerdo con los pilares del entrenamiento del baloncesto, el acondicionamiento físico, la nutrición y la preparación psicológica.



En la ‘misión’ de este proyecto de vida se asegura que “Juan José es un niño cuya pasión por el baloncesto y el apoyo de su familia lo motivan a hacer cosas fuera de lo ordinario, convencido que logrará algo extraordinario”.



“Convertirse en un atleta profesional, compitiendo en una de las 5 mejores ligas de baloncesto del mundo, inspirando a muchos niños a conquistar sus sueños”, explica la que sería su ‘visión’.



En medio de objetivos como “conservar un nivel académico alto”, “prepararse para vivir con autonomía”, “adquirir hábitos saludables” y entregables como “aprender finanzas personales”, “participar en eventos nacionales e internacionales” o “realizar tareas domésticas”, destacan los tres verbos que resumen su sueño con el deporte: disfrutar, motivar e incentivar.



Con ellos de base, un sueño igual de puntual.



“Mi objetivo final es jugar en una de las mejores cinco ligas de baloncesto en el mundo e inspirar a otros niños deportistas a conquistar sus sueños. Mi próxima meta es ganarme una beca en EE. UU., sé que no debo descuidar mi proceso integral para lograrlo, y por eso lucho día a día”, reconoce Juan José entre la calma que le otorga tener una hoja de ruta y los nervios de cumplirla. Ese es el reto permanente.



ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

PERIODISTA DE DEPORTES EL TIEMPO

En redes: @balagueraaa

Más noticias de Deportes