Mochomán, por el título mundial que le ha sido esquivo

Juan José Florián se lanza al ruedo. Una nueva oportunidad tendrá para lograr el título en el Mundial de Paracycling, que se llevará a cabo en Portugal, desde este jueves.

Florián, a quien se le conoce como ‘Mochomán’, se ha propuesto subir al podio y por eso ha hecho muchos esfuerzos para llegar preparado de la mejor forma a este certamen.



La idea. Es ser campeón mundial. Lo he intentado varias veces y en esta ocasión he invertido mucho en la preparación con miras a conseguir este objetivo en mi carrera profesional.



La preparación. Hemos tenido problemas, como casi todos los deportistas, debido al tema de la pandemia, eso nos ha impedido trabajar de la mejor manera, pero eso cuenta para todos.



Ayudas. Voy por mis propios medios a este certamen. Tengo el aval de la Federación y me ha ayudado Movistar. Además, he hecho algunas rifas y eventos para recolectar lo fondos para el viaje. Doy conferencias y esos recursos que recojo me sirven. A veces, a las empresas que les hablo les pido a cambio el material, que es muy caro.



De qué vive. Tengo un cultivo de plátano en el llano, donde vivo y pido préstamos para subsanar esas necesidades y ponerme a punto en el deporte.



La segunda vez. Sí, ya h competido en un mundial, fue en Holanda, en el 2019, pero no me fue bien. Uno aprende y en esa ocasión me pude dar cuenta que me falto el material necesario para afrontar el torneo. Pagué la novatada.



¿Y ahora? No solamente entrené a fondo, me preparé bien, sino que ajusté el tema del material para las competencias. La parte mental también ha sido parte del proceso y voy con mi esposa, Angie, quien será un apoyo clave.



La ayuda. Ella es la mecánica, masajista, preparadora, de todo hace. Ella se entrenó en cada una de las técnicas que necesitamos, en la alimentación, el cambio de una rueda, el alistar la bicicleta, en fin, en todo para ayudarme a conseguir mi meta.



La carrera. Siento que en la crono me puede ir bien, porque la he trabajado mejor, es una carrera corta, pero explosiva y hay que saberla correr.



