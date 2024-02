Las razones de la ‘resurrección’ del gimnasta Jossimar Calvo

Colombia lucha por conseguir dos cupos para los Juegos Olímpicos del 2024 en la gimnasia artística, con sus dos mejores exponentes: Jossimar Calvo y Ángel Barajas, que se dan la pela hoy en la Copa Mundo de Cottbus (Alemania), y a la espera de las dos últimas competencias para saber si clasifican.



Los dos lograron la presea de bronce el fin de semana pasado en la Copa Mundo de El Cairo, el primero en barras paralelas y el segundo en la fija, el primer paso hacia París 2024.



Calvo y Barajas, bajo el mando del técnico Jairo Ruiz, son el presente y el futuro de este deporte en el país, pero la historia del primero es para resaltar pues estaba ‘borrado del mapa’ por lesiones muy serias en los hombros.

El gimnasta profesional de alto rendimiento, nació el 22 de julio de 1994. Foto: Instagram: @jossimarcalvo

El cucuteño de 29 años irrumpió en la gimnasia nacional y mundial por allá en el 2011, cuando en los Juegos Panamericanos de Guadalajara se convirtió en el primer deportista de esa disciplina del país en ganar un oro, cuando lo hizo en las barras paralelas.



En los Juegos Panamericanos de Toronto del 2015, Calvo partió la historia de la gimnasia en dos, pues fue el primer gimnasta de Colombia en obtener tres oros.

Logró su casilla para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016, pero su carrera comenzó a irse en picada. Su mamá, Nohora, murió en el 2018 y se quedó solo. Casi que no se levanta del duro golpe. Luego, las lesiones y las posteriores operaciones de los dos hombros lo dejaron en la lona, a punto de irse del deporte, de rendirse, pero no lo hizo. Pasó duros momentos entre el 2019 y el 2022.



“Primero fue la lesión del hombro izquierdo, eso nos paró demasiado tiempo. Luego, la del derecho. Ambas se corrigieron con cirugías y eso nos desubicó. Creíamos que lo íbamos a perder, pero está de vuelta. Está otra vez en su nivel”, le dijo a EL TIEMPO Ruiz, desde Alemania.

Jossimar Calvo. Foto: EFE

Jossimar Calvo siempre ha sido un hombre de pocas palabras. Casi no le gusta hablar y menos dar una entrevista. Más bien se mete de lleno en su vida privada, la que se goza con Valeria, su hija, la que tuvo mucho que ver en este duro proceso, pues siempre pensó en darle buen ejemplo.



“No estaba bien por las lesiones y se vino abajo por no competir, pero la verdad es que se ha recuperado y lo tenemos peleando los podios”, precisó Ruiz.



Antes del viaje de la Selección Colombia a Europa, Calvo, en sus redes sociales, pidió ayuda, pues la Federación Colombiana de Gimnasia tuvo inconvenientes para reunir el dinero para el desplazamiento porque no se ha hecho efectivo el pago de la mesada del Ministerio del Deporte para el 2024.



La Federación hizo un esfuerzo grande, pagó los tiquetes y el hotel con un dinero de reserva y con la ayuda de las ligas se cancelaron los viáticos, pero Calvo casi se queda sin competir.



El grupo se concentró en Medellín debido a que el coliseo de Cúcuta, en el que normalmente entrena el grupo, no está en funcionamiento.

Hay que creérselo

Jossimar Calvo, en acción. Foto: EFE

Jorge Hugo Giraldo, el antecesor de Calvo, gimnasta colombiano que logró grandes victorias, acompañó al grupo algunos días en esa concentración.



“Estaba muy dudoso. Le dije que uno pasa por muchos momentos malos y que uno se puede recuperar. Y hice gimnasia hasta los 37 y él está muy joven y puede hacer dos ciclos olímpicos más”, contó Giraldo.



Para el deportista radicado en Texas (Estados Unidos), lo clave de volver a ser competitivo tras unas lesiones serias y de varias operaciones es la parte mental.

“La gimnasia desgasta física y mentalmente. Lo viví y Calvo venía de una lesión, pero le dije que se comprometiera, que debía de priorizar la gimnasia y lo hizo. Eso hay que valorarlo mucho, no es fácil levantarse de esos momentos tan complicados”, precisó Jorge Hugo Giraldo.

El gimnasta Jossimar Calvo continúa cosechando triunfos en Europa, en esta ocasión se llevó el oro en Hungría. Foto: AFP



Señala que lo importante fue haber tenido el apoyo de su familia, de los amigos y de la parte psicológica que le manejaron.



“Cuando uno está lesionado, enfermo o le va mal hay que estar fuerte. Cuando tuvo la lesión tenía un nivel muy alto, pero se cae y es difícil de levantarse. Cuando hablé con Calvo estaba con presión económica, familiar, pero mire que tiene buenos asesores. Es que cuando no se revalidan los títulos, pues se retiran los apoyos y uno queda en el aire porque piensa es en el dinero que le hace falta. Se la creyó y volvió”, precisó Giraldo.



La última vez que Calvo subió al podio en una Copa Mundo fue en Eslovenia, en el 2017, fue segundo en las barras paralelas.



Ruiz y Giraldo coinciden en que por lo demostrado por Calvo, y por Barajas, Colombia puede ilusionarse con los Juegos Olímpicos de París.



“Las verdaderas opciones clasificar son acá, en esas copas. Si estamos en los 8 mejores en Alemania, estaríamos puntuando y tendríamos el 50 por ciento de la competencia. Ahí ya tendremos un panorama para dilucidar las opciones”, contó el DT.



“El enfoque tiene que estar al ciento por ciento, no puede mirar al otro lado. No está fácil, es la suma de los puntos de cuatro copas y solo van dos”, precisó el ahora entrenador de gimnasia en Estados Unidos.



Jossimar Calvo es otro. Ha superado las adversidades de la vida, ha salido adelante de ese par de intervenciones quirúrgicas en los hombros y ahora no solo busca los primeros lugares de las clasificaciones, sino que anhela volver a unos Olímpicos.





LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel​

