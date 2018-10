Calvo va por el cupo a los Juegos Olímpicos en el Mundial de gimnasia

Jossimar Calvo lidera la Selección Colombia de Gimnasia, que desde este miércoles tomará parte en el Mundial de este deporte en Doha (Catar).

El cucuteño cree que se puede estar cerca de lograr la clasificación a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y afirma que la idea es tener el más mínimo margen de error en este certamen.



Calvo no se ha perdido ningún Mundial desde el 2010 y sus mejores participaciones han sido el quinto puesto en barra fija del 2013, el décimo en la general individual y el octavo en la barra en el 2014.



El mejor gimnasta colombiano del momento estará acompañado en Catar por Javier Sandoval, Eric Vargas, Carlos Calvo, Didier Lugo y Andrés Martínez, todos dirigidos por Jairo Ruiz. EL TIEMPO habló con él.

¿Cuál es su meta en Doha?

Lograr la clasificación a los Olímpicos de Tokio 2020. Una de las expectativas es que el equipo quede en el ranquin en la primera clasificación en uno de los 24 primeros lugares. Hay una norma que dice que los 3 primeros conjuntos de este año van directamente y que los demás buscarán los otros cupos en el Mundial del 2019. Si quedamos dentro de los 24, tenemos el chance el otro año de pelear cupo, por eso vamos con todo.

¿Y en individual?

No afecta, es más lo colectivo esta vez, pero si gano una medalla en Catar, pues mi cupo está fijo para el 2020. Si no lo logro, pues lo seguiré intentando.

¿El equipo será capaz de cumplir la meta?

Este año hemos tenido la oportunidad de contar con buenos resultados. A este Mundial llegamos muy bien, al ciento por ciento, para tratar de dar una buena competencia y cumplir.

¿Qué ventajas tienen?

Da confianza que somos casi los mismos. Nos conocemos, sabemos qué hacer. Hay pocos cambios, sabemos el trabajo de cada uno, las falencias y las fortalezas.

¿Hay algo nuevo para el Mundial en cuanto a su rutina?

En la Copa Mundo de Hungría tuve unas imprecisiones, pero a nivel individual estoy bien. Toca mejorar, y lo ideal es que en este Mundial logremos que la rutina sea lo más perfecta posible, con el más mínimo margen de error. El puntaje es clave para el resultado general del equipo.

¿Qué buscó con los 3 oros en los Centroamericanos y del Caribe?

Me sirvió para ir con más seguridad. Nosotros estuvimos allá como preparación. Fue una competencia que nos dio la seguridad de ir alcanzando el nivel que queremos.

¿Se siente capaz de ganar una medalla en el Mundial y conseguir de una vez su lugar en los Olímpicos?

Tengo con qué dar la pelea. Toca hacer un buen trabajo para que el resultado sea bueno.

¿Hasta cuándo estará en la gimnasia?

Hay Jossimar Calvo para rato. Me falta más trabajo, tener más nombre. No me veo retirándome todavía, he pensado en que tendré unos 10 años más de trote. Dos ciclos olímpicos más.

¿Qué le falta por ganar?

Solo me falta ganar en los Olímpicos. Estamos en la pelea y esperando a que llegue ese día. Dicen que la mayor exigencia del gimnasta es hasta los 26 o 27 años, que de ahí en adelante hay que mantenerse para que llegue el pico de descenso.

¿Eso quiere decir que la medalla en los Olímpicos será en el 2024?

Aprendo de todo lo que hago, uno adquiere más madurez competitiva, cada vez uno es más canchero. Llegará el momento para eso. No hay que rendirse, hay que agotar todos los recursos. Puede ser en París 2024 o en el 2028. Puede ser algo parecido a lo de Mariana Pajón, dos medallas seguidas; es que uno no sabe eso, eso es cambiante. Mire que el pesista Óscar Figueroa fue a varias olimpiadas y en la tercera se le dio la medalla.



