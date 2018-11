Jossimar Calvo, por su primera medalla mundial

El colombiano Jossimar Calvo saldrá este sábado a buscar la primera medalla de su historia en el Mundial de Gimnasia, que se disputa en Doha (Catar). El cucuteño está en la final de la prueba de barras paralelas, su especialidad.

“Tengo con qué dar la pelea. Toca hacer un buen trabajo para que el resultado sea bueno”, le dijo Calvo a EL TIEMPO momentos previos a su salida para competir en el mundial.



Calvo consiguió la clasificación a la final en Doha el pasado 26 de octubre, cuando terminó en el cuarto lugar de la clasificación, con un puntaje de 15.100 unidades. Fue superado por el chino Jingyuan Zou, que tuvo 15.800; por el ucraniano Oleg Verniaiev, segundo con 15.458, y por el chino Chaopan Lin , tercero con 15.266.



“Da confianza que somos casi los mismos. Nos conocemos, sabemos qué hacer. Hay pocos cambios, sabemos el trabajo de cada uno, las falencias y las fortalezas”, explicaba Calvo.

Las opciones

El momento de Jossimar le permite soñar con meterse, mínimo, al podio del mundial. “Está bien. Es la final de un mundial. Ha demostrado que puede estar, pero es un mundial y todo puede pasar”, le dijo a EL TIEMPO Jairo Ruiz, su entrenador.



Calvo viene de ganar tres medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. “Me sirvió para ir con más seguridad. Nosotros estuvimos allá como preparación. Fue una competencia que nos dio la seguridad de ir alcanzando el nivel que queremos”, explicó Calvo.



El cucuteño, de 24 años, sigue trabajando para cumplir su gran sueño, que es subirse al podio y colgarse una medalla en los Juegos Olímpicos, aunque no necesariamente en Tokio 2020.



“Solo me falta ganar en los olímpicos. Estamos en la pelea y esperando que llegue ese día. Dicen que la mayor exigencia del gimnasta es hasta los 26 o 27 años, que de ahí en adelante hay que mantenerse para que llegue el pico de descenso”, compartía Jossimar.



Cada participación en el mundial ha sido una oportunidad de crecimiento para Jossimar, que siempre ha estado presente desde 2010. La meta de obtener una medalla está latente, para superar sus mejores actuaciones: un quinto puesto en barra fija, en 2013, y un décimo puesto en la general individual, además del octavo en la barra, en 2014.



“Aprendo de todo lo que hago; uno adquiere más madurez competitiva, cada vez se es más canchero. Llegará el momento para eso. No hay que rendirse, hay que agotar todos los recursos. Puede ser en París 2024 o en el 2028. Puede ser algo parecido a lo de Mariana Pajón, dos medallas seguidas; es que uno no sabe eso, eso es cambiante. Mire que el pesista Óscar Figueroa fue a varias olimpiadas y en la tercera se le dio la medalla”, aseguró.



A los 24 años, a Calvo aún le queda mucha carrera por delante: “Hay Jossimar Calvo para rato. Me falta más trabajo, tener más nombre. No me veo retirándome todavía, he pensado que tendré unos 10 años más de trote, que aún me quedan otros dos ciclos olímpicos”.



