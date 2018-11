Calvo, sexto en la final de barras paralelas del Mundial de Doha

El gimnasta colombiano Jossimar Calvo no pudo conseguir una medalla en el Mundial de gimnasia artística, que se disputa en Doha, luego de terminar en el sexto lugar de la final de barras paralelas, su especialidad.

Con esta presentación, el colombiano @JossimarCalvo ocupó la sexta posición en la final de las barras paralelas del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística #Doha2018. El ganador fue el chino Jingyuan Zou. pic.twitter.com/hHAOUK7UFA — Óscar David Ríos Gil (@Orios8) 3 de noviembre de 2018

El cucuteño finalizó la prueba en el sexto puesto con 15.033 puntos. La medalla de oro fue para el chino Jingyuan Zou, la plata para el ucraniano Oleg Verniavev y el bronce se lo quedó el ruso Artur Dalaloyan.



Calvo consiguió la clasificación a la final en Doha el pasado 26 de octubre, cuando terminó en el cuarto lugar de la clasificación, con un puntaje de 15.100 unidades. Fue superado por el chino Jingyuan Zou, que tuvo 15.800; por el ucraniano Oleg Verniaiev, segundo con 15.458, y por el chino Chaopan Lin , tercero con 15.266.



El cucuteño, de 24 años, sigue trabajando para cumplir su gran sueño, que es subirse al podio y colgarse una medalla en los Juegos Olímpicos, aunque no necesariamente en Tokio 2020.



A los 24 años, a Calvo aún le queda mucha carrera por delante: “Hay Jossimar Calvo para rato. Me falta más trabajo, tener más nombre. No me veo retirándome todavía, he pensado que tendré unos 10 años más de trote, que aún me quedan otros dos ciclos olímpicos”.



DEPORTES