Joshua Cavallo y otros deportistas que se declararon homosexuales

El pasado 26 de octubre, Joshua Cavallo se declaró abiertamente homosexual por medio de un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter.



"He estado peleando contra mi sexualidad durante más de seis años y ahora estoy orgulloso de poder descansar al respecto", publicó en redes sociales.

Con ello, Joshua se suma a otros deportistas que han declarado su orientación y han hablado con honestidad al respecto.

Joshua Cavallo (Fútbol)

Facebook Twitter Linkedin

Joshua Cavallo, jugador profesional que se declara gay. Foto: Joshua Cavallo

Cavallo es un futbolista, de 21 años ,que juega como centrocampista del Adelaide United, un club de fútbol australiano.



Según el portal de deportes ‘TyC Sports’, “su incursión en el fútbol empezó en las inferiores del Melbourne City”.



(Siga leyendo: Robin y más personajes de la infancia que ‘revelaron’ su orientación sexual).



El 3 de enero del 2020, Cavallo realizó su debut oficial en las canchas.



Hace unos días, además del video, publicó una serie de cartas en redes sociales con las cuales dio a conocer su motivación para hablar de su orientación.



“Espero que al compartir quién soy, pueda mostrar a otros que se identifican como LGTBTQ +, que son bienvenidos en la comunidad del fútbol”, escribió el jugador.

Víctor Gutiérrez Santiago (Waterpolo)

Gutiérrez es un waterpolista y activista de la comunidad LGTBI. En la actualidad pertenece al equipo nacional de España.



Empezó su carrera profesional a los 18 años. Ha hecho parte de equipos como Real Canoe, Club Natación La Latina y Club Natació Terrassa, al cual pertenece desde 2019.



En 2016, el deportista se declaró gay. La noticia fue concedida a la revista española ‘Shangay’.

En la portada de dicha edición se resaltaba que el waterpolista decía: “Espero que mi salida del armario sirva para romper un tabú dentro del deporte”.



A partir de ese momento se volvió activista de la comunidad en el deporte.

Sin embargo, su camino por encontrar la igualdad no ha sido fácil. En abril de este año, el jugador presenció un episodio de homofobia en un partido.



Según destacó en su cuenta de Instagram, la persona que lo había discriminado fue sancionada por la Real Federación Española de Natación y el Consejo Superior de Deportes.



(Lea también: Actor de 'Sin senos no hay paraíso' revela que es homosexual).



“Hoy entre todos hemos hecho HISTORIA en el deporte. Por primera vez, la homofobia se sanciona en el deporte profesional. Gracias a la @rfen_oficial y al @deportegob por su compromiso y su firme condena a estos comportamientos en el deporte”, publicó en la descripción del video en el cual contó lo ocurrido.

Amélie Mauresmo (Tenis)

Amélie Mauresmo fue una tenista francesa, quien, con 30 años, anunció el fin de su carrera como deportista.



Esta noticia conmocionó al mundo dado que era una de las más exitosas y destacadas en su modalidad.



Según el portal ‘Superdeporte’, Amélie “era el mejor palmarés del tenis moderno francés tanto de hombres como mujeres, ganó 25 títulos en el circuito WTA desde sus comienzos en 1993, el último fue en el Abierto de París en 2009”.

Justo el mismo año de su última gran competencia, la deportista anunció su renuncia.

En ese entonces, Mauresmo ya estaba acostumbrada a las críticas. En 1999, con tan solo 19 años, reconoció que era lesbiana. Dio a conocer su orientación por medio de una rueda de prensa.



(Le puede interesar: Siete galanes de la televisión colombiana que se han declarado gays).



Su confesión fue difícil ya que no contaba con la cobertura mediática. Sin embargo, sus logros hicieron que la gente hablara de su participación en el deporte y no de su vida personal.



En la actualidad es madre de dos niños, según muestra en su cuenta oficial de Instagram.

Gareth Thomas (Rugby)

Gareth Thomas fue un jugador de rugby que se retiró en 2011 cuando hacía parte del equipo Cardiff Blues, de Gales. Es considerado uno de los máximos anotadores en test matches o también conocido como Test cricket.



En 2009, el jugador confesó públicamente su orientación sexual. La entrevista fue concedida al diario ‘Daily Mail’.



"El rugby era mi vida y no estaba preparado para arriesgarme a perderlo. No quiero ser conocido como el jugador gay de rugby. Soy un jugador de rugby y resulta que soy gay", dijo Thomas al medio citado.

La noticia sorprendió a muchos debido al reciente divorcio del jugador con quien fue su novia de infancia.



En septiembre de 2019, Thomas reveló por medio de su cuenta de Twitter que padecía VIH. En el video dio a entender que había sido forzado a decir la información públicamente.



(Le recomendamos: A pareja le negaron alquilar un apartamento porque la novia es trans).



“Soy Gareth Thomas y quiero compartir mi secreto con ustedes. ¿Por qué? Porque es mi decisión hacerlo, y no los mails que hacen mi vida un infierno, tratando de contarlo antes de que yo lo hiciera (...) Estoy viviendo con el VIH. Ahora tienen esta información, que me hace extremadamente vulnerable pero no me hace débil”, explicó.

El deportista es pareja de Ian Baum desde 2013. Según comentó en charla con la revista ‘Attitude’, tienen una muy buena relación con su compañero.



Es comentarista y hace poco publicó su libro ‘Stronger’.

Gus Kenworthy (Esquí)

Gus Kenworthy es un jugador estadounidense que compite en esquí acrobático. Se ha destacado por ser uno de los mejores en pruebas de pruebas de slopestyle y halfpipe.



También se ha desempeñado como actor en producciones como ‘Will y Grace’ (2019) y ‘American Horror Story’ (2019).

En 2014 logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi y fue galardonado tres años consecutivos en el AFP World Championship (2011, 2012, 2013).



En 2015 se declaró abiertamente homosexual. Lo hizo en una entrevista concedida a ‘ESPN’.



(Además: Parejas LGBTI: Corte da parámetros para fallar casos con enfoque de género).



En 2018 sorprendió cuando, en el marco de los Juegos de Invierno de Pyeongchang, besó a su novio con el fin de darle visibilidad a la comunidad.

Javier Raya (Patinaje)

Javier Raya es un patinador artístico desde 1998. Participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 de Sochi.



En febrero de este año, El Comité Olímpico Internacional lo seleccionó como uno de los 25 deportistas que serán líderes y embajadores del olimpismo.

La confesión de Javier fue bastante diferente a las demás, pues el deportista no concedió ninguna entrevista ni preparó una rueda de prensa:en 2016 publicó unas románticas fotografías con su novio.

La publicación tuvo gran repercusión en las redes sociales. Sin embargo, debido a su naturalidad, los medios se enfocaron en la pareja del artista y no en su revelación.



“Me alegra y me sorprende la gran repercusión que ha tenido mi última publicación”, publicó el patinador en Twitter tras el revuelo de las imágenes.

Me alegra y me sorprende la gran repercusión que ha tenido mi última publicación.

Simplemente… https://t.co/VuaLISDqiK — Javier Raya (@skateraya) May 14, 2016

Justin Fashanu (Fútbol)

Facebook Twitter Linkedin

Justin Fashanu, exfutbolista. Foto: AFP

Justin Fashanu fue un jugador de fútbol que hizo su debut, en 1978, en las filas del Norwich City. También fue parte del Nottingham Forest, reconocido club de fútbol de Inglaterra.



Fashanu destacó por ser el primer jugador negro por el cual se pagó un millón de libras, con ello se afirmaba que el futbolista tenía un futuro prometedor.



En 1990 decidió confesarle al mundo su orientación sexual.



(Siga leyendo: Jóvenes de comunidad LGBTI, expulsados de hotel por abrazarse).



La entrevista fue concedida al periódico ‘The Sun’ .



El mundo no estaba preparado para afrontar esta noticia y, lastimosamente, Justin Fashanu empezó a ser discriminado.



El último tramo de su carrera, y de su vida, Fashanu convivió con las críticas lo mejor que pudo.



Su vida se apagó cuando tan solo tenía 37 años.

Más noticias

Heredero al trono de Países Bajos puede casarse con alguien del mismo sexo

Rechazo: ginecólogo diagnosticó como enfermedad la homosexualidad de joven

Pipe Bueno reveló cómo lo afectó rumor de su supuesta homosexualidad

El boxeador Manny Pacquiao se declara candidato presidencial en Filipinas

Críticas a profesor que calificó la homosexualidad como 'cochinada'

Tendencias EL TIEMPO