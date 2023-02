El Super Bowl se celebrará el próximo domingo entre los equipos los Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs, pero en medio del ambiente de fiesta hay una información que no es la mejor para la época.

Josh Sills, jugador de los Philadelphia Eagles, fue acusado hace pocos días de violación y secuestro por la fiscalía general de Ohio (EE.UU.).



(Piqué se cruza en la calle con Shakira: así reaccionó la cantante, video)

(Luto: en brutal accidente muere hija de ídolo del ciclismo, video)



Sills, según un comunicado de la fiscalía, cometió presuntamente estos delitos en diciembre de 2019, por lo que es señalado en ese país.



Los Eagles dijeron que están al tanto de las acusaciones contra Sills, pero la verdad es que no se conoce una nueva información.

Tema liquidado



Lo único cierto es que Sills no tomará parte en el crucial encuentro, un evento que cualquier jugador de la NFL quisiera estar.



"Hemos estado en comunicación con la oficina de la liga y estamos en proceso de recoger más información. No haremos más comentarios en este momento", afirmó la franquicia de Filadelfia.



La NFL puso al jugador en la lista de excepción del comisionado, por lo que no podrá participar en ninguna actividad del equipo dentro o fuera del campo, y revisará el suceso en relación a las reglas de conducta personal de la liga.



Novato de 25 años, Sills solo jugó en un partido de los Eagles en esta temporada: el que disputaron el pasado 3 de octubre contra los Arizona Cardinals.

¿Quién es?



Nació el 26 de enero de 1998 y creció en Sarahsville, Ohio. Fue uno de los alumnos en Meadowbrook High School en Byesville y fue uno de los jugadores titulares de ese claustro durante dos años.



Luego, por sus capacidades en la cancha, Sills fue tenido en cuenta por la Universidad de West Virginia, con la que estuvo un año.



En el 2017, el jugador estuvo en 13 partidos, de los cuales fue titular en 10. En cinco de ellos ocupó la posición de guardia izquierdo y en los demás pasó al lado derecho.



Y en el 2018, comenzó el12 juegos, participó en 970 jugadas y fue nombrado segundo equipo All- Big 12 Conference al final de la temporada.



Estuvo como titular en dos juegos en el 20189, pues se perdió el resto de la temporada.

Facebook Twitter Linkedin

Super Bowl LVII Foto: EFE



Fue transferido a la Universidad Estatal de Oklahoma en la que jugó en el 202º. Disputó 11 partidos como titular y estuvo en el primer equipo All-Big 12 Conference.



En el 2021 lideró al equipo de Oklahoma en bloqueos de derribo con 41 y bloqueos panqueque con 21, lo que le sirvió para ser seleccionado para el All-Big 12 del primer equipo por segundo año consecutivo.



En enero 5 del 2022, el jugador estuvo en el Draft, no fue seleccionado, pero firmó un buen contrato con Filadelfia.

Palabras mayores

Los cargos de violación y secuestro llevaron al traste con el objetivo de hacer parte de la nómina de su equipo en el Super Bowl, pues el comisionado firmó la carta en la que confirmó que no podía ser tenido en cuenta para el juego decisivo.



"Sills no puede participar en prácticas y juegos ni viajar con el equipo mientras esté en la Lista de Exentos del Comisionado", dijo la liga en un comunicado.

Facebook Twitter Linkedin

Super Bowl LVII Foto: EFE



Según las investigaciones, Sills “restringió y violó por la fuerza a una mujer en diciembre del 2019”.



Y se agregó: “Participó en una actividad sexual que no fue consensuada y retuvo a una víctima en contra de su voluntad".

(Piqué, con Shakira en medio, podría ser demandado)(Dani Alves: revelan pacto secreto con su esposa hasta el fin del juicio, video)