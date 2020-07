José Quintana pasa el susto: un accidente que pudo dejarlo sin jugar

Este jueves comienza una temporada recortada en el béisbol de las Grandes Ligas, por causa de la pandemia de covid-19. Y una de las figuras colombianas en la Gran Carpa estará ausente, por un accidente casero.

Se trata de José Quintana, el lanzador de los Cachorros de Chicago, quien se recupera de un accidente casero que pudo haberle hecho perder toda la temporada.



El pasado 27 de junio, Quintana estaba lavando la loza en su casa en Miami. De pronto, se le estalló un vaso y sufrió un corte en el pulgar izquierdo.



La lesión no parecía ser grave. Sin embargo, Quintana notó que tenía algunos problemas de movilidad en ese dedo. Por esta razón, el colombiano fue sometido a una microcirugía para nervios el pasado 2 de julio.



“Dios mío, ni se lo imaginan. Fue difícil. Sentí una gran frustración. Fue un accidente. Sé cómo se siente y fue algo bien malo. Ahora mismo, estoy enfocado en estar listo para tirar. Es una suerte que puedo lanzar una bola”, aseguró Quintana en una rueda de prensa.



Desde hace varios días, ya Quintana está realizando lanzamientos, pero todavía no está disponible para jugar. "En los próximos dos días empiezo a tirar la bola curva, y veremos cómo me siento. No creo que tenga ninguna preocupación con eso, porque me he sentido genial", explicó.



Quintana tuvo una marca de 13-9 en la temporada 2019, en 32 partidos disputados, con un promedio de carreras limpias de 4,68. Los Cachorros comenzarán su temporada el viernes, a las 7:10 de la noche, contra Cerveceros de Milwaukee.



