Colombia sigue arriba en el Latin America Amateur Championship

Luego de la primera jornada, las opciones de Colombia para ganar el Latin America Amateur Championship se centraban en un solo nombre, el de Iván Camilo Ramírez. Sin embargo, el viento, especialmente para los que jugaron por la mañana, cambió radicalmente la clasificación del torneo en el campo de El Camaleón, en Mayakoba (México).



Colombia sigue teniendo a un jugador en la punta del torneo. Pero no es Ramírez, sino otra carta que no estaba en los planes de nadie, la de José Mario Vega. “¿Y quién es él?”, preguntaban los periodistas internacionales en la sala de prensa.



Vega es un antioqueño que está a punto de cumplir 30 años (será el 30 de marzo) y es debutante en el LAAC. No tiene en sus planes hacerse profesional: terminó su carrera de Administración Deportiva en la Universidad de Bellevue. Pero siempre soñó con jugar el Masters. Si gana este torneo, no solo irá a Augusta, sino también al Abierto Británico.





Nunca había jugado este torneo porque no tenía la cantidad de participaciones suficiente para ser incluido en la clasificación mundial amateur, pero este último año tuvo más actividad y por eso le alcanzó para ser uno de los ocho colombianos en esta edición. El primer día pegó 74 golpes (+3) y con eso quedó cerca del Top 10.



Salió al campo por la tarde, después de que el viento hiciera de las suyas con los que jugaron temprano, y aprovechó todo para voltear el panorama a su favor: una ronda de 65 impactos (-6) que lo deja como líder, con 139 (-3).



Mientras los que jugaron por la mañana hablaban de lo duro que estaba el campo y el tablero reflejaba solo una tarjeta bajo par, la del argentino Andy Schonbaum (-2), Vega fue construyendo una gran ronda: comenzó con birdie en el 1 y ya muchos preguntaban quién era él cuando hizo un águila en el 3, que lo tomó por sorpresa hasta a él mismo.

Me salió un águila en el hoyo 3 de 122 yardas que nunca la vi entrar. Mi cadi la vio entrar y un jugador de mi grupo, que estaba más adelante, también. Solo ahí la celebré

“La verdad es que no tuve casi errores y cuando los tuve me recuperé rápido. Termina siendo una ronda libre de bogeys que es absolutamente agradable, el sabor de boca es muy bueno”, explicó.



Complementó su gran día con tres birdies más, en los hoyos 7, 11 y 13 y con ello, Vega es el único jugador con acumulado bajo par tras los primeros 36 hoyos de competencia. Supera por tres al segundo, el chileno Lukas Roessler, y por cuatro al también chileno Gabriel Morgan Birke y al argentino Abel Gallegos.



Tras terminar su ciclo en el golf universitario en 2015, se dedicó a negocios particulares relacionados con la tecnología del golf. Es representante para América Latina y el Caribe de Trackman, un simulador que permite medir distintos factores para mejorar el rendimiento de los jugadores.



“Creo que todos los que han pasado acá por este torneo han pasado por Trackman, pero la data, la información, la tengo acá en mi cabeza, pero tampoco trato de meterla mucho en el juego, simplemente trato de estar activo con ella, saber qué estoy haciendo bien o mal y jugar con eso”.



El líder del primer día, el también colombiano Iván Camilo Ramírez, se mantuvo en el Top 5 del torneo, pero no la pasó bien en la jornada. Terminó con 76 golpes, cinco por encima del par, con momentos muy complicados como en el hoyo 1, el décimo de su ronda, en el que tuvo que pegar tres veces el tiro de salida y en el que el bogey que logró, más que un castigo, resultó todo un premio.



“Yo creo que lo más importante es estar tranquilo para los siguientes dos días. La ronda de ayer (jueves) me da un poquito de colchón, pero no fue un día muy bueno. Fue muy difícil, pero no para hacer el score que hice. Al final del día estoy ahí, en contención, y con expectativas para lo que viene”, se sinceró Ramírez. “Normalmente, cuando poteo bien, juego bien, y hoy no lo hice bien y tampoco le pegué bien a la bola”.



De los ocho colombianos en competencia, cuatro pasaron el corte, el más alto en la historia del torneo (+13): además de Vega y Ramírez, siguen en competencia Juan Francisco Mejía (+10) y Daniel Faccini (+13). Pero los dos primeros mantienen la ilusión de tener dos Majors en su hoja de vida.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

Mayakoba (México)

*Invitado por el LAAC