Colombiano José Gregorio Lemos bate récord mundial de Jabalina en Parapanamericanos

En una destacada actuación este viernes, el para-atleta colombiano José Gregorio Lemos batió su propio récord mundial en lanzamiento de jabalina con un resultado de 61,76 en la categoría masculina F37/38 (parálisis cerebral), de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023.



El envío fue 1,18 metros más lejos que su lanzamiento del 21 de marzo de 2022, en Dubai.

“Las expectativas son demasiado altas ¿no? Ya que soy récord del mundo, considero que debo ganar esa medalla a mi país. De una u otra forma los competidores también trabajan fuertemente para poder lograr ese objetivo. Al final hay que esperar a ver cuál es el resultado, pero voy a 1.000”, declaró momentos antes de la competición.



Lemos demostró su habilidad en esta disciplina después de disputar en la mañana la competición de salto largo, donde obtuvo la quinta posición en la categoría T37/38 con un resultado de 5.98.

El deportista colombiano se colgó el oro en el lanzamiento de la jabalina. Foto: EFE

En esta ocasión fue el argentino Lionel Brian Impellizzeri quien se quedó con el primer puesto al obtener una marca de 6.65. "Me siento supremamente bien gracias a Dios. También gracias al equipo biomédico que viene trabajando arduamente. La competencia fue fenomenal ya que tenemos un clima espectacular. Hay que aprovechar al máximo cada uno de estos espacios que nos están brindando", afirmó Lemos.



Este logro en Santiago 2023 se suma a éxitos anteriores como en Tokio 2020 obteniendo la primera posición del podio en jabalina F38 y salto de longitud T38. Esta competición fue la primera experiencia paralímpica de Lemos, donde se alzó como un destacado competidor en el escenario internacional.



"He tenido entrenamientos fuertes de lunes a viernes. Tenemos concentraciones en diferentes partes de nuestro país (Colombia) para poder llegar en óptimas condiciones en esta competencia", expresó el Para atleta sobre su preparación física.

José Gregorio Lemos posa con la medalla de oro de para atletismo lanzamiento de jabalina F37/38, en Santiago. Foto: EFE

El joven de 32 años ya había triunfado en los Juegos Paranacionales Bolívar 2019. En esta ocasión Lemos consiguió dos medallas de oro, en salto largo y lanzamiento de bala, además de una plateada en los 100 metros masculinos de la categoría T38.



Anteriormente Lemos había desarrollado el atletismo de forma convencional. Fue hace cinco años cuando empezó a practicarlo de forma paralímpica al ser diagnosticado con parálisis cerebral.



