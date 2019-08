Con oros en ciclismo y boxeo, Colombia cierra jornada dorada en Juegos

Solo 10 minutos. Esa fue la diferencia. En solo 10 minutos la delegación colombiana en los Juegos Panamericanos de Lima (Perú) vivió momentos de tristeza y alegría. Fueron segundos de contrastes. Mientras en el boxeo se daba por ‘fija’ la medalla de oro de Yuberjen Martínez, poca opción se le dio a la ciclista santandereana Marha Bayona en la final del keirin, pero los cables se cruzaron.

Mientras Martínez era derrotado por los puños del puertorriqueño Óscar Collazo, un ataque fulminante, de lejos, a su mejor estilo, le dio a Bayona un oro importantísimo para el ciclismo que estaba en deuda en las justas.

Bayona no se esperó a nada. Atacó de frente, de lejos, se fue en busca del oro, a dar la sorpresa y venció a la cubana Lisandra Guerra y a la mexicana Paola Verdugo, en una carrerota, en una jornada sensacional para ella, que se estrenaba en las justas y que el jueves pasado logró el bronce en la persecución por equipos.



Martha Bayona no pudo conseguir oros en los pasados Juegos Centroamericanos y su ciclo se había venido abajo, pero resurgió de las cenizas y consiguió un oro sensacional, increíble y que les da tranquilidad al ciclismo y a la delegación colombiana.



“Es mi primera medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Me llené de mucha confianza y salté de largo. Sabía que todas estaban bien y en el remate sabía que lo debía hacer con todo”, señaló la colombiana. Y agregó: “La orden de John Jaime González, mi técnico, fue esa, lanzarme de lejos, y lo hice, lo hice y gané”.



Por su parte, Íngrit Valencia le dio a la delegación colombiana la medalla de oro 10, en los 51 kilos del boxeo, tras el combate contra la estadounidense Virginia Fuchs. Fue un primer round de control de ambas. Se buscaban con su jab para estudiarse, pero la estadounidense comenzó a ser más ofensiva y conectar golpes más certeros, aunque no fueron muchos. Al final Valencia conectó un buen derechazo. El segundo asalto también fue igualado, pero la defensa de Valencia fue superior y en sus embestidas ofensivas conectó mejores derechazos. Y al final, Fuchs decidió ir más al ataque y siempre buscó desacomodar a la colombiana, que recibió varios golpes directos.

“Todo puede ser posible. Mucha disciplina, entrenar con ganas, con actitud, pues uno logra lo que quiere”, dijo valencia.

Ingrit Valencia, boxeadora colombiana. Foto: Reuters

Y agregó: “Recuerdo a mi hijo. Le mando un mensaje y le digo que gracias por tenerme mucha paciencia”.



Valencia es, por el momento, la única atleta colombiana con un ciclo olímpico perfecto, pues ha ganado oro en los Juegos Bolivarianos, lo hizo en los Suramericanos, en los Centroamericanos y del Caribe y ahora en los Panamericanos.



Cuando consiguió su cupo a los Juegos de Lima, en el panamericano de Nicaragua, tras la primera pelea, se devolvió para Colombia, se sometió a una operación en una de sus manos y comenzó la recuperación con miras a los Juegos Panamericanos.

En su primera salida, la caucana venció a Lucy Valdivia y luego derrotó a la dominicana Miguelina Hernández, combate que la instaló en la final con la estadounidense.



Y hubo más alegrías en el boxeo, con el triunfo de Jéssica Caicedo, quien derrotó a la estadounidense Naomi Graham en la máxima categoría (hasta 75 kg.).

Jessica Caicedo, boxeadora colombiana. Foto: Reuters

Jéssica Caicedo llegó a la final de los 75 kilos, tras superar a la ecuatoriana Érika Pachito en primera ronda, luego le ganó a Tammara Thibeaut, la canadiense que fue bien complicada y en la final se instaló para luchar por el oro contra Naomi Graham, la estadounidense.



La pugilista colombiana había sido oro en los Juegos Bolivarianos, plata en los Juegos Suramericanos y bronce en los Juegos Centroamericanos.



Venía de ser subcampeona mundial en los 81 kilos.



La felicidad colombiana contrastó con la amargura de Martínez, el pugilista que llegó a los Juegos como el abanderado de la delegación, que venía por un metal dorado que se le quedó en cuartos de final en Toronto (Canadá), pero no pudo.

Yuberjen Martínez ira por una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Foto: Reuters

Como su apodo, ‘tremendo’, así fue la gran sorpresa para la delegación colombiana, tras la derrota en la final de los 49 kilos. Colombia perdió una buena opción de recuperar el camino en estas justas.



Lo que sí ganó fue otro bronce en ciclismo con la cuarteta colombiana de damas, integrada por Jéssica Parra, Lina Hernández, Milena Salcedo y Lina Rojas, en la persecución por equipos. El oro fue para Estados Unidos; la plata, para Canadá; y las colombianas derrotaron a la cuarteta mexicana. “Nos hemos sacrificado mucho. Llevo dos Juegos y no había podido ganar. El frío me pegó duro”, dijo Salcedo.



Colombia finalizó el día con 11 medallas de oro, 10 de plata y 13 de bronce, una jornada memorable para la delegación. Estados Unidos seguía al comando con 41 oros, 35 platas y 25 bronces, escoltada por México que llegó a 17 oros, 12 platas y 29 bronces.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

@lisandroabel