Las Grandes Ligas están que arden. Ya está definida la final de la Liga Nacional entre Padres de San Diego y Filis de Filadelfia, enfrentamiento que tendrá tinte colombiano.

Jorge Alfaro y Nabil Crismatt hacen parte de la novena de San Diego. El primero es cátcher, figura en el roster principal, mientras que el segundo integra la nómina de 40 jugadores, no es titular, pero en cualquier momento puede ser utilizado.

Tienen la opción de jugar

Ninguno de los dos estuvo en el triunfo sobre Dodgers, pero pueden estar en la final contra Filis.



Mientras Padres finiquitaron su eliminatoria con un último triunfo 5-3 contra Dodgers, grandes favoritos al título tras una memorable fase regular; Filadelfia lo hicieron por 8-3 ante los Bravos de Atlanta, los vigentes campeones.



En una lluviosa noche en San Diego (California), los lujosos Dodgers vieron esfumarse sus ilusiones de ganar un segundo título en tres años al encajar una dura remontada ante los Padres, que celebraron con su público su primer triunfo en playoffs desde 1998.



Los Dodgers, ganadores de la Serie Mundial en 2020, trataron de forzar un quinto y definitivo partido en su cancha para seguir vivos en una histórica temporada, en la que sumaron 111 partidos ganados en la fase regular, una cifra que no alcanzaba ninguna otra franquicia de la Liga Nacional en más de un siglo.



Padres sumó en la fase regular 22 victorias menos que su rival angelino. Solo un equipo, los Medias Blancas en 1906, había superado en playoffs a un rival que le sacaba esa ventaja en la temporada regular.



Filadelfia no competía en postemporada desde 2011 y jugó su última serie de campeonato en 2010 y ahora tiene una nueva oportunidad.









