Después de batir su récord personal de más de 100 metros con un solo respiro en la modalidad “No limits” el pasado mes de mayo en Egipto, el atleta colombiano John Muñoz se prepara para batir un nuevo récord nacional de apnea en la modalidad de inmersión libre, el próximo martes 2 de agosto en las Bahamas, en el marco del Vertical Blue.

El apneista colombiano quien ha participado en varias competencias a nivel internacional y que ya tiene varias marcas registradas estará participando de estas competencias desde el primero hasta el 11 de agosto con otros 44 atletas de todo el mundo.



La inmersión libre consiste en halar un cabo (cuerda) hacia abajo en la profundidad y hacia arriba igualmente sin aletas. El récord AIDA actualmente lo tiene Cristian Castaño con una profundidad de 88 metros que lo realizó el pasado mes de abril en San Andrés. John aspira a bajar 89 metros y romper ese récord.

Sí hay miedo



Cuándo tiempo lleva preparando este nuevo récord?

Cada día de entrenamiento es un día de preparación para inmersiones futuras. Entonces de eso se trata de entrenar descansar y repetir, repetir y repetir hasta

encontrar un balance entre el entrenamiento y el descanso. Todo este año he tenido un entrenamiento muy óptimo y eficiente. En esta competencia mi entrenador ha sido Walid Boudhiaf, uno de los apneistas más destacados del mundo



¿Quién lo inspira?

Me inspira mi familia y su apoyo incondicional, me inspira Alessia Zechinni (campeona del mundo ) con su humildad su tenacidad, me inspira Alexei Molchanov (campeón del mundo ) con su fortaleza su disciplina, mi entrenador en esta competencia Walid Boudhiaf por su perseverancia, su capacidad de análisis de toda la fisiología del cuerpo y los pulmones.



¿Existe el miedo cuando haces estás pruebas?

Claro que existe el miedo y es maravilloso sentirlo, moldearlo controlarlo y hacerlo tu amigo, pues es el que te hace mantenerte vivo, consiente.



¿Cómo se maneja la adrenalina previa a cada apnea?

Con una óptima respiración, con pensamientos que te coloquen en una zona feliz, tranquila. Es un deporte hermoso y seguro, el cual te da mucha paz y disfrute, entonces la adrenalina pasa rápido.



Cuál es el ritual que maneja antes de las inmersiones?

En las mañanas antes de mi inmersión por lo general me despierto muy temprano, hago 5 minutos de respiración profunda y una rutina de estiramiento. Luego me levanto tomo agua, me tomo mi café, estiro diafragma, hago ejercicios de respiración como por 20 minutos y luego hago una meditación de otros 20 minutos en los cuales trabajo mucho la visualización de toda mi inmersión, me la imagino toda desde que me estoy colocando el traje detalladamente, preciso en detalles cuando hago mi bajada, cuando regreso, cuando sonrío de felicidad por haberlo logrado. Es muy importante la visualización. Luego me voy a la zona de la competencia (debo presentarme ante los jueces con una hora de antelación) y durante esta hora escucho mantras o música clásica que me guste y me relaje, hasta el momento de mi presentación. “Son varios días de competencia y son varias marcas pero eso lo decido en el camino”, finalizó el atleta colombiano.



