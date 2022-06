Solo tenía cuatro meses de vida cuando los médicos descubrieron una anomalía en la formación de Jimena Leguizamón Leal, una niña que había nacido el 12 de mayo del 2005 en Bogotá.

Jhon y Zulma, sus padres, acudieron a la cita con mucha angustia. El médico fue franco y les dijo que Jimena tenía una displasia de cadera y debía de ser tratada de inmediato para evitar problemas en el futuro.



El problema radicaba en que la cavidad de la cadera no alcanzaba a cubrir por completo la parte esférica superior del fémur, lo que causaba que la articulación se disloque de manera parcial o total.



Jimena, la figura joven de la delegación colombiana en los Juegos Bolivarianos de Valledupar, que serán inaugurados mañana, fue tratada, los aparatos ortopédicos y las terapias sirvieron, surtieron efecto, pero se presentó otro inconveniente. A los 15 meses, la niña presentó una neumonía bacteriana y Zulma se volvió a asustar, era madre primeriza y no tenía muy bien claro lo que tenía que hacer.

Fue recetada con antibióticos, pues la fiebre no bajaba. Volvió a urgencias y los médicos, después de las diferentes placas, advirtieron que los pulmones estaban invadidos y procedieron a hospitalizarla.



Durante 13 días estuvo internada y cuando salió continuó el tratamiento en casa, 10 días más de antibióticos, pues los pulmones estaban destruidos. Jimena se recuperó, pero el tema de la displasia seguía latente.



Jimena fue sometida a una cirugía, era necesario para tratar de superar ese problema de cadera, pero era para su beneficio. Zulma dice que su recuperación fue milagroso, pues el problema no era fácil.

“Nosotros seguimos las recomendaciones, en casa seguimos con las terapias, muy juiciosos y en poco tiempo vimos que la displasia se estaba superando. Sin embargo, el tema no era claro, porque sentíamos como angustia de hacer una otra cosa”, contó Zulma.

La natación para la vida

Con el tema de la displasia y las secuelas de la neumonía, la familia Leguizamón Leal recibió muchos consejos, pero uno de ellos los llenó.



Les dijeron que la natación y el ciclismo eran deportes muy buenos e ideales para recuperar la movilidad y los pulmones de Jimena. Comenzaron a investigar, a preguntar y se decidieron por el primero.



Comenzó a nadar a los cinco años. Iba a las clases con el objetivo de recuperarse totalmente de la displasia y la neumonía, en sus planes no estaba ganar, lograr oros, subir al podio.



“Después de dos años de natación me recuperé de los problemas de los pulmones. Y vi muchos avances en el tema de la cadera. Fui a Compensar, hice parte de las clases de semillero y seguí por el compromiso médico”, contó Jimena.



Los entrenadores no solo vieron en ella a una deportista que superó sus problemas médicos, sino que tenía todas las posibilidades de convertirse en una gran campeona, algo que se respaldó cuando pasó al equipo de natación y comenzó a representar a Bogotá.



Luego, vinieron los coqueteos de otros deportes. Practicó el patinaje, jugó voleibol, pero sus condiciones de salud no le ayudaban. De alguna manera eran disciplinas que tenían mucho contacto y eso le perjudicaba.

Me dolía cuando pegaba, no soportaba el dolor cuando hacía algún contacto, en cambio en el agua todo era más fácil y, además, había dejado de lado los inhaladores FACEBOOK

TWITTER



“Me dolía cuando pegaba, no soportaba el dolor cuando hacía algún contacto, en cambio en el agua todo era más fácil y, además, había dejado de lado los inhaladores”, señala Jimena.



Claro, el tema del deporte fue una bola de nieve. No tenía en mente ser deportista de alto rendimiento, pero el camino era ese. No tuvo inconvenientes con el estudio. Se graduó en el colegio María Inmaculada de Bogotá, al que ingresó desde muy pequeña en transición.



La vida de Jimena no ha sido fácil, por eso le gusta ayudar a la gente que lo necesita, que vive en la calle, que no tiene quién le dé un plato de comida, sin recibir nada a cambio.

“Intento ayudar a la gente que está en la calle, la gente que pasa necesidades. Es que eso me duele. Me gustaría hacerlo con mercados”, precisa Jimena Leguizamón.

Y agrega: “Muchas mamás y niños en la base de natación me citan, les doy consejos porque me nace ayudarlos, decirles algo”.

Su éxito en el deporte

En el tema deportivo su éxito es impresionante. En los pasados Juegos Suramericanos de la Juventud de Rosario (Argentina) conquistó cinco medallas: oro en 100 y 200 espalda, plata en 200 combinados, 50 espalda y el 4 x 100 relevo combinado.



“Me dejaron que la experiencia fue sensacional. A nivel suramericano la idea era probarme y, mire, me fue excelente. Uno se encuentra y compite con atletas de alta calidad”, precisó Jimena, que ahora tendrá la oportunidad de codearse con lo mejor del área en los Bolivarianos, su primer compromiso con el ciclo olímpico de los mayores.

Su especialidad son los 100 y 200 metros espalda y 100 espalda y su meta es poder alcanzar un cupo para los Juegos Olímpicos de París-2024.

Los Bolivarianos serán su trampolín de lanzamiento a la pileta para buscar esa anhelada casilla, pero primero hay que entrar a la piscina y buscar los oros en Valledupar.

Día a día de la campeona

En unos meses se irá para Estados Unidos. Tiene en mente aprovechar que la estadística dice que sus logros son importantes y le sirven para irse a estudiar y a seguir nadando.

“Me gusta el diseño de interiores, veo programas, fotos, leo mucho sobre el tema y a eso quiere dedicarme”, contó Jimena, quien no tiene, hoy por hoy, una buena relación con su padre, mientras que su mamá, que es contadora, es todo para ella, su respaldo en los momentos difíciles y con quien comparte en los instantes de alegría.



La vida del deportista de alto rendimiento pasa por contar con pocas horas para las reuniones sociales, irse al cine, salir con los amigos, pero para ella eso no ha sido problema.



Advierte que desde pequeña ha sido independiente, y aunque tiene amigos, pues le gusta estar sola, compartir con su familia, pero no ha sido una piedra en el zapato no tener tiempo para eso.



Advierte que la natación colombiana tiene un inconveniente, que no todos los deportistas tienen las mismas oportunidades, no hay igualdad y eso ha perjudicado los diferentes procesos.



“Por eso muchas personas se desmotivan, porque no logran algo, porque no tienen el mismo apoyo que otras. Los padres deben ser conscientes de que no deben presionar a los niños, a los deportistas, cada proceso es diferente”, indica.

Jimena Leguizamón es una de las cartas colombianas en los Bolivarianos, unos Juegos en los que ella quiere olvidar su pasado, dejar atrás lo que pasó en su vida, una displasia y una neumonía que, paradójicamente, la llevaron a ser la campeona que es.





LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel

Más noticias de deportes