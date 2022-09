Jim Abbott es un nombre familiar en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas. Pasó a la historia por su presencia en los Yankees de Nueva York y por una proeza, que no se lo impidió el hecho de que le falte una mano.

Abbot nació con una malformación congénita que lo dejó sin una mano, pero a pesar de eso, fue protagonista de primer orden, recordado por que lanzó no hit no run en la Major League Baseball en un juego contra Cleveland.



Fue el 4 de septiembre de 1993, cuando Jim Abbot se llevó la admiración general al lanzar el hit no run para New York Yankees, en el Yankee Stadium.

4 de septiembre de 1993: el lanzador de los Yankees, Jim Abbott, quien nació sin la mano derecha, lanza un juego sin hits contra Cleveland en el Yankee Stadium.pic.twitter.com/P458V7BWjO — Alofokedeportes.com (@AlofokeDeportes) September 4, 2022

Abbott se retiró en 1999 tras una carrera brillante donde jugó para los Mulos del Bronx, Los Angeles Angels, Milwaukee Brewers y Chicago White Sox.





