Rivas, bronce en los 96 kilos del Mundial de pesas

El colombiano Jhonatan Rivas logró una medalla de bronce en la competencia del arranque de los 96 kilos, en el Mundial de pesas que se lleva a cabo en Tailandia.

En arranque, Rivas fue tercero al levantar la planqueta con 179 kilos. En su última opción trató de alzar 182 para ir por el oro, pero no pudo. Ante Pliesnoi ganó con 181 kg y la Olaya fue para el chino Tao Tian, con 180.



En envión, Rivas fue Quinto con 212 para un total de 391 kilos y el cuarto lugar. El oro fue para Tian con 410 y la plata la consiguió Ibrahim Elbakh, con 224. El bronce quedó en poder de Pliesnoi con 394 kilos.



El ciclo olímpico que culminará en Tokio 2020 ha sido bueno para el pesista vallecaucano. No participó en los Juegos Bolivarianos y tampoco estuvo en los Juegos Suramericanos, pero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 fue el único de la delegación colombiana en conseguir los dos metales dorados en arranque y envión de la categoría de los 94 kilos.



Eso le dio confianza para ir a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en los que barrió, fue oro en los 96 kilos. En el arranque fue segundo, lo derrotó el canadiense Robert Santavy, quien alzó la palanqueta con 176 kilos, uno más que el colombiano. Allí, el tercer lugar fue para el brasileño Serafim Veli, quien levantó 170 kilos.



En envión, Rivas levantó 210, mientras que Santavy 208, para el oro en total del colombiano con 385, plata para el canadiense con 384 y Vallenilla, el venezolano, fue bronce con 374 kilos.



El pesista vallecaucano estuvo a punto de no competir. Confesó que 20 días antes era una incógnita su presencia en territorio peruano.



“Salí de una lesión. Se trabajó con lo que se pudo. Menos mal que hicimos un buen trabajo con el profesor Jáiber Manjarrés y pudimos estar en Lima”, señaló.



Y agregó: “Una lesión en la muñeca derecha y otra en una de mis piernas me tuvo en vilo”.



Rivas hace parte de la nueva generación de las pesas colombiana y viene pisando duro.



“Comencé el año con varias marcas, luego el panamericano y ahora en los Juegos Panamericanos”, comentó.

Comencé el año con varias marcas, luego el panamericano y ahora en los Juegos Panamericanos FACEBOOK

TWITTER



En Lima se dio el lujo de no salir a la tarima de competencia a realizar el último intento, pues no valía la pena arriesgar, el oro estaba asegurado.



Lo hecho por Rivas en el Mundial de Tailandia se une a lo que ya consiguió Francisco Mosquera, que fue plata en envión y bronce en total de los 61 kilos. Rayan Rodallegas fue bronce en el total de los 81 kilos y Mercedes Pérez consiguió el tercer puesto en envión de los 64 kilos.



Este miércoles el turno en el Mundial es para Leidy Solís y Valeria Rivas, quienes estarán en la competencia de los 81 kilos, la última para la delegación colombiana en Tailandia.



Deportes