Como se esperaba, la Media Maratón de Cúcuta CENS 70 años se consolida como una de las carreras más rápidas del país y así lo ratificó John Tello (Arroz Zulia), quien se impuso en la quinta edición de la carrera, con un tiempo de 1 hora, 06 minutos y 03 segundos. Por su parte, entre las damas, la mejor fue María Fernanda Montoya, del Equipo Porvenir, quien ganó tras cruzar la mete con un registro de 1:20:28.

Y lo propio hicieron los más de 2.500 atletas inscritos, tanto en la distancia de los 21 km como en la de los 10 km. De ese grupo de corredores que llegaron de 16 departamentos y 60 municipios del país, además de diferentes regiones de Venezuela, 1.000 se le midieron a los 21,098 km, en la que también lograron sus mejores registros personales.



En la carrera de los varones, John Tello, quien además mejorar el récord de la prueba, que estaba en poder de Jeisson Suárez (1:06:41), se impuso con propiedad, al manejar los hilos del grupo y partir a la altura del kilómetro 9, para ir en busca de la victoria.



“Antes de la mitad del recorrido hicimos un kilómetro a un ritmo de 3:17 y pensé que no era lo mejor para buscar una buena marca, por eso tomé la decisión hacer un cambio de ritmo para irme del grupo. Gracias a Dios pude sostenerme y esta es la recompensa del trabajo de muchos años, además, tenía que aprovechar el buen momento”, dijo el campeón.



Miguel Amador, de Bogotá, intentó seguirlo, pero las sensaciones no fueron buenas y prefirió quedarse en el lote de los que perseguían, pero a falta de cinco kilómetros el grupo se estiró, con Santiago Zerda y el venezolano Dídimo Sánchez al frente.



Y en la parte final fue el santandereano Adrián Flórez el que sorprendió al llegar de atrás y pasar de largo. Primero superó a Miguel Amador y después a Zerda y Dídimo, para quedarse finalmente con el segundo lugar, y el premio al mejor nortesantandereano.



Y en la carrera de las mujeres, María Fernanda Montoya hizo algo parecido a la de los hombres, ya que también tomó la decisión de salir, también a la altura del kilómetro 9, cuando venía en punta con la santandereana Ana Joaquina Rondón, Briyith Forero, del Meta, y la local Yajaira Rubio.



Desde ese momento la corredora del Equipo Porvenir se apoderó de la prueba y manejó el ritmo de tal manera que le permitiera conservar la diferencia, que alcanzó a ser de más de dos minutos, pero en la parte final, la temperatura le hizo bajar el paso, para finalmente coronarse campeona, con un tiempo de 1:20:28.

Habló la campeona



“Muy contenta de ganar en esta carrera donde estaba por primera vez y en la que salí decidida a quedarme con el primer lugar. Estuve en el grupo hasta el kilómetro 9 y decidí salir. Ahí se me pegaron unos chicos que venían con nosotras, pero me mantuve con un ritmo constante, para hacer una buena carrera”, dijo María Fernanda.



Atrás se hacía otra carrera aparte. Ana Joaquina se descolgó, pero siempre tuvo referenciadas a Briyith y a Yajaira, y cuando reaccionó, a menos de tres kilómetros de la meta, pasó de largo y sus rivales no pudieron seguirla, para de esa manera quedarse con el segundo lugar, mientras que el podio lo completó la propia Briyith, y Yajaira quedó con la recompensa del cuarto lugar y clasificada como la mejor nortesantandereana.



La Media Maratón de Cúcuta CENS 70 años también tuvo la carrera de los 10 kilómetros, igualmente con la participación de atletas élite, entre las que se encontraba Sandra Rosas, de Boyacá, ganadora de las dos primeras versiones en los 21 km, pero que se prepara para correr un maratón, el próximo fin de semana.



Y en esa distancia se impusieron la también boyacense Stefanny López, y el venezolano Enmanuel Hernández, quienes cronometraron 35:59 y 31:21, respectivamente, para la distancia de los 10 kilómetros.



En damas, el podio lo completaron Alejandra Sánchez, de la Fundación Bertha Sánchez (36:50) y Sandra Marcela Rosas, de Boyacá (38:06, mientras que en los varones, Sebastián Ascanio, de Santander, terminó segundo, con 32:06, y Javier Peñaloza, tercero con 32:08.



La quinta edición de la Media Maratón de Cúcuta CENS 70 años fue posible gracias al apoyo de CENS Grupo EPM, Alcaldía de Cúcuta, Agua Cielo, Sporade, Comfaoriente, Paisaje Urbano SAS, Olympikus, Forz Sport, Viviendas y Valores S.A., Palnorte SAS, Arroz Gélvez, Mussi, Diario La Opinión, Farmacenter, Ventura Plaza, Jardín Plaza, Veolia, Vidafit Gym, Global Safe Salud, Dipronmédicos, Constructora Soluciones en Construcción, Hotel Casablanca, La Voz del Norte y The Puma Store.



