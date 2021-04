'Este bronce es por mi abuelita que murió hace poco': Orobio

A su abuelita, que murió este año, siempre dedica sus peleas el colombiano Jhon Elin Orobio Sinesterra, que este lunes aseguró medalla de bronce para Colombia en el Campeonato Mundial de Boxeo Juvenil.

'Siempre mis peleas están dedicadas a mi abuela, que en paz descanse", dijo, en exclusiva para EL TIEMPO, el vallecaucano al bajar del cuadrilátero de Kielce, Polonia, sede del torneo.



"Ella se llamaba Silvia Mina Salazar, murió el 10 de enero de 2021, cuando yo estaba con la selección preparándome en Cuba para este torneo", agregó.



Orobio aseguró el bronce al superar en difícil pelea, por fallo 3-2, al uzbeco Aydos Togaybaev.



"A mi abuela yo le dije un día que iba ser campeón mundial. Yo le pido mucho a Dios y a ella, que no está acá y que está en el cielo, que me ayuden desde allá... Le pido mucho a Dios para lograrlo", contó.



Orobio se acordó también de un compañero del Valle del Cauca que no pudo viajar a última hora, por salir positivo de covid-19, Yefferson Belalcázar, de los 69 kilogramos.



"Yefferson Belalcázar no pudo venir. Para él es también este triunfo. Lo hice mucho pensando en él, porque o si no estuviera conmigo acá para lograr esta medalla de bronce'.



El colombiano, que el martes buscará el paso a la final frente al kazajo Yelnur Suyunbay, igual se acordó de sus entrenadores en Colombia y más gente.



"Este triunfo va para mi gente de Colombia, a mi familia, mi padre, mi madre... A mi profe Gustavo Mosquera, a todos mis 'profes', Luis Carlos, Matamba, el profe Aguirre, que siempre ha estado allí; a un profe muy especial, que pensé en él, Robinson, que está muerto. Fue un profe muy bueno".



"En la pelea me sentí bien, porque mucho en todos ellos y no quería desfraudarlos", remató el púgil que ha alcanzado tres triunfos en Polonia.



