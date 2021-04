Medallista en Mundial de boxeo denuncia abuso policial

Jhon Orobio, quien acaba de ganar la medalla de bronce en el Mundial de Boxeo juvenil en Polonia, denunció a través de un video que fue víctima de abuso por parte de la policía.

El pugilista obtuvo el meta en la categoría de los 60 kilos bajo la dirección de los técnicios Alexánder Brand y Manuel Prescott.



Le puede interesar: (Tito, el ciclista vegetariano que ganó la Vuelta a Colombia)



“Acabo de llegar de Polonia. Los policías me atacaron al frente de mi casa. Les pregunto que por qué me agreden y no me dicen nada", dijo.



Y agregó ": Seguro, no me dicen y me pegan patadas en la cara y me llevaron a la estación”.

@PoliciaColombia @ClaraLuzRoldan @Indervalle @MinDeporteCol @LucenErnesto inconcebible que el recibimiento que le dan a nuestro medallista Mundial Jhon Elin Orobio por parte de las autoridades sea agredirlo en la puerta de su casa. @PGN_COL favor investigar y sancionar. pic.twitter.com/WoDRinZRq4 — Fed. Col. de Boxeo (@FECOLBOX) April 25, 2021

Facebook Twitter Linkedin

Jhon Orobio. Foto: Archivo particular



El Ministro del Deporte, Ernesto Lecena, vio la denuncia y se comprometió a investigar.



Deportes