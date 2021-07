‘Chucho’ Rivas, listo para el segundo Major de su carrera

El golfista colombiano Jesús Rivas estará desde este jueves en el US Senior Open, uno de los Majors para jugadores mayores de 50 años. Es la segunda vez que ‘Chucho’ disputará el torneo, tras haber clasificado en 2019.

En esa edición del torneo, Rivas comenzó muy bien, con una ronda de 68 golpes. Pero en el segundo día hizo 74 y quedó afuera del corte. Ahora busca revancha.



“La clave de esta semana está en meterla a los fairways y los greens. Los greens van a rebotar mucho y buscar embocar, pero de tee a green es la clave. La temperatura está alta y uno suda hasta comiendo helado”, le dijo Rivas al portal Nación Golf.



El torneo se jugará en el Omaha Country Club, de la ciudad del mismo nombre, en Nebraska (EE. UU.).



“La cancha está como cualquier en US Open, no importa que sea senior. Es una cancha muy protegida, el ‘rough’ alto como en el PGA Tour y es una cancha que hay que llevar por el camino, buscando el green lo más pronto posible y embocar. Acá ya no estamos para especular sino para hacer las cosas bien e ir con toda el jueves”, sentenció el colombiano.



