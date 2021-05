Jesús Rivas volvió a clasificar para jugar un Major

Por segunda vez en su carrera, el golfista colombiano Jesús Rivas estará en uno de los Majors del circuito para jugadores mayores de 50 años. Chucho consiguió este martes su casilla para el US Senior Open.

Con 69 golpes, tres bajo par, Rivas se quedó con una de las casillas disponibles en el torneo de clasificación que se disputó en el Crown Colony Golf & Country Club de Fort Myers (Florida, Estados Unidos).



(Lea también: Egan habló de lo que viene, del Tour, de los Olímpicos y de su espalda)



Es la segunda vez que Chucho clasifica a este torneo. Ya lo había conseguido en 2019. En esa ocasión no pudo superar el corte.



Otro colombiano, Jesús Amaya, jugó el mismo torneo de clasificación pero no le alcanzó: acabó en el séptimo lugar con 73 impactos (+1).



(En otras noticias: Primera baja de la Selección para los partidos de la eliminatoria)



Rivas viene de jugar, a mediados de abril, su primer torneo en el Champions Tour, el Chubb Classic, al que clasificó por la vía del monday qualy.



El US Senior Open se jugará del 8 al 11 de julio, en el Omaha Country Club de la ciudad del mismo nombre, en Nebraska.



DEPORTES