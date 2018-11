Jessica Paola, la mujer que se gana la vida lanzando golpes

Jessica Paola Caicedo Sinisterra se gana la vida a puño limpio, tumbando rivales, conectando golpes, porque el deporte para ella siempre fue primordial.

Comenzó a pegarle patadas a un balón de fútbol, luego quiso ser la mejor lanzadora de tres puntos en el baloncesto y en el sexteto de voleibol del colegio fue la líbero.



Se quedó en el boxeo porque después de muchos intentos le pegó a algo, le gustó encaramarse en el cuadrilátero y tener al frente a una contrincante con el único objetivo de enviarla a la lona.



En el Índer de Palmira comenzó su historia en el boxeo, ese deporte al que llegó de carambola porque en sus planes no estaba pelear, no contempló nunca esa opción, pero con un solo ingreso al gimnasio quedó impactada y nació una figura del pugilismo, la misma que logró la medalla de plata en la categoría de los -81 kilos en el Mundial de Nueva Delhi, India, tras caer con la china Lina Wang.



A esa instancia llegó luego de derrotar a la ucraniana Anastasiia Chernokolenko, a la india Bhagyabati Kachari y a la bielorrusa Viktoria Kebikava, en un hecho histórico para Colombia, pues es la primera vez que una dama gana una medalla en esta clase de certámenes.



Todo comenzó cuando Jessica tenía 6 años, fue al gimnasio y se quedó para siempre. En el 2001 hizo parte de las escuelas juveniles de boxeo en Palmira, los tres oros que ha ganado en los Juegos Nacionales defendiendo los colores del valle del Cauca le dieron alas para volar, para persistir.

“Es una niña aterrizada, tranquila, sin afanes, que por su contextura física pelea en las divisiones superiores. Está concentrada en ir a los Olímpicos, esa es su meta y esta medalla en el Mundial le sirve para ganar confianza”, señaló Jaime Cuéllar, presidente de la Liga de Boxeo del Valle.



Su decisión de quedarse en el boxeo no fue bien recibida en su casa. Su mamá, Ruby Sinisterra, lo pensó muchas veces para darle el sí.



“Es que a nadie le gusta que le aporren a sus hijos, pero con el tiempo se le apoyó”, le contó a EL TIEMPO Ruby, una experta cocinera que laboró por muchos años en el restaurante La Olla del Tolima, en Palmira, pero que por un problema en uno de sus dedos tuvo que retirarse.



Hasta hace 3 años, Jessica vivía con su familia, en el barrio Alfonso López de Palmira, vivienda que compartía con su mamá, sus hermanas, Lina Marcela y Leidy Johana, y su padre, José Caicedo, quien trabajaba en un ingenio del Valle y que por un problema de columna no labora desde hace dos años.



Leidy practicó la lucha por un tiempo, pero unas fuertes migrañas por los golpes que recibía y el calor la obligaron a dejar de lado el deporte y está a la espera de seguir estudiando. Lina no fue deportista y es vigilante de una empresa privada. Ruby, Jessica y Lina sostienen el hogar, entre las tres se dividen los gastos y tratan de sobrellevar la vida.

Con orgullo, Ruby Sinisterra, la mamá de Jessica, muestra las medallas que su hija ha ganado. Foto: Juan Díaz / EL TIEMPO



La ausencia de Jessica Paola en Palmira se siente, Ruby la extraña y, aunque viene por poco tiempo, disfruta de su compañía. “Cuando se fue para Bogotá nos dio duro, porque somos una familia unida, pero nada qué hacer, hoy se ven los resultados de ese sacrificio”, comentó Ruby.



Pensó en el retiro

Jessica es bachiller, terminó los estudios en el Politécnico de Palmira y su anhelo es estudiar educación física, pero está dedicada al boxeo las 24 horas, aunque en el 2016 estuvo a punto de parar de tirar golpes. ¿La razón? No pudo clasificar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y pensó que no servía para el deporte, para el boxeo, pero su DT, Rafael Iznaga, y su familia, la convencieron para que no lo hiciera y siguiera entrenando en busca de mejorar su técnica y los resultados.



Como Ruby, a Jessica le gusta cocinar, fue que más heredó de su mamá, quien dice que a su hija todo le queda rico.



“Es una buena hija, nosotras nos repartimos los gastos de casa y vivimos bien. Siempre que terminaba cada combate me llamaba, hablaba con sus hermanas y con su padre”, contó Ruby.



En algunas de esas comunicaciones, Jessica dijo que su alegría era indescriptible y que había recordado esa vez que casi abandona el boxeo. “Era lo que quería, ganar una medalla en este Mundial y me siento muy feliz, mamá”, le dijo Jessica a Ruby.



El camino hacia los Olímpicos de Tokio 2020 va bien, porque Jessica Paola ganó el oro en los Juegos Bolivarianos, plata en los Juegos Suramericanos y fue segunda en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, las tres medallas en los 75 kilos.



Hoy, Jessica Paola se ha convertido, al lado de Íngrit Valencia, bronce en los Olímpicos del 2016, en las dos boxeadoras en las que Colombia tiene mucha esperanza de ganar un metal en Tokio 2020, mientras tanto.



