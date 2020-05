Murió leyenda de Jazz en la NBA

El ex jugador y entrenador de la NBA Jerry Sloan, quien dirigió durante 23 años a los Utah Jazz y les llevó a dos finales ante los Chicago Bulls, falleció el viernes a los 78 años tras una batalla contra la enfermedad de Parkinson.

"Jerry Sloan siempre será sinónimo de los Utah Jazz. Siempre será parte de la organización de los Utah Jazz y nos unimos a su familia, amigos y fans en el duelo por su pérdida", dijo el equipo de Utah en un comunicado.



El fallecimiento ocurrió la mañana del viernes "debido a complicaciones de la enfermedad de Parkinson y la demencia con cuerpos de Lewy", señaló la franquicia.



Sloan, uno de los más emblemáticos entrenadores de la historia reciente de la NBA, hizo público que padecía estas enfermedades en 2016, cinco años después de dejar el banquillo de los Jazz.



Miembro del Salón de la Fama de la NBA desde 2009, Sloan llevó las riendas de los Jazz entre 1988 y 2011 y lo convirtió en un perenne equipo de playoffs, de los que solo se ausentó en tres temporadas.



Con la pareja estelar John Stockton y Karl Malone en la pista, Sloan condujo a Utah a disputar dos finales de la NBA consecutivas en las temporadas 1996-97 y 1997-98, ambas perdidas ante los Bulls de Michael Jordan.



"Igual que Stockton y Malone como jugadores, Jerry Sloan personificó a la organización", le reconocieron los Jazz, franquicia para la que trabajó un total de 34 años como entrenador, asistente, ojeador y asesor.



Las dos finales contra Chicago fueron muy recordadas en los últimos días en Estados Unidos al ser los momentos culminantes de "The Last Dance" (El Último Baile), la miniserie documental sobre la dinastía de los Bulls de Jordan que concluyó el domingo con un gran éxito de audiencia.



"Jerry era duro como un clavo y sus jugadores reflejaban su personalidad. Sus equipos en los Jazz nos presentaron toda (la batalla) que pudimos manejar en las finales de la NBA de 1997 y 1998", dijo en Twitter la ex figura de los Bulls Scottie Pippen.