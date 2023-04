Jeisson Suárez, recordista nacional de maratón (2:10:51) y quien lució en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, al ubicarse en el puesto 15, siendo el mejor latinoamericano, empieza un nuevo camino en busca de la clasificación a la cita de París 2024.

El corredor del Equipo Élite Asics correrá la que será su séptima maratón, en la misma ciudad donde empezó el sueño olímpico de Tokio 2020. Tras retirarse en el Maratón de Valencia (España), en diciembre de 2020, esperaba correr en el Maratón de Hamburgo, en abril de 2021, aún con muchas restricciones por la pandemia.

(Luto: muere de infarto promesa del ciclismo colombiano en carrera)

(Shakira se aprovecha de la Barbie y lanza indirectas a Piqué, video)

Su idea



Finalmente no se disputó aquel Maratón de Hamburgo, donde muchos atletas iban en busca de la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio y donde también estaba Eliud Kipchoge. Los atletas inscritos tuvieron que esperar una semana a que se tomara una decisión final y fue entonces cuando se abrió la puerta de ir a correr al aeropuerto de Eschende de Twende, en Países Bajos.



“Tuve la oportunidad de estar concentrado allí (mientras se tomaba la decisión de dónde correr, tras la cancelación de Hamburgo en 2021). Y en esta ocasión, gracias al apoyo de Asics puedo estar toda esta semana, para reconocer un poco más el circuito, y ojalá eso cuente a favor”, dijo Jeisson antes de viajar a Europa.



En aquel maratón improvisado del 2021, en Países Bajos, fue cuando el corredor del Equipo Élite Asics logró el récord nacional (2:10:51), que le significó, además, la clasificación a los Juegos Olímpicos, objetivo que buscará nuevamente, aunque en esta ocasión la marca pedida para París 2024 es 2:08:10.

Facebook Twitter Linkedin

Momento en el que Jeisson gana la Maratón de los Centroamericanos y del Caribe 2018 y obtiene la medalla de oro. Foto: AFP



“Esperamos que el domingo 23 podamos estar en las mejores condiciones en cuanto al clima y que contemos con el avituallamiento para que se pueda dar un buen resultado. Quiero la clasificación directa, por marca, porque por escalafón no tenemos nada garantizado. No sé si el 2:08 salga ahora en Hamburgo, pero lo voy a intentar, y estoy preparado para lograrlo en cualquier momento”, anhela Jeisson.



El Maratón de Hamburgo, además de la anécdota de la cancelación y posterior clasificación de Jeisson Suárez a los Olímpicos, les trae buenos recuerdos a los atletas colombianos.



Allí, Kellys Arias rompió el récord nacional de las damas en su momento (actualmente en poder de Angie Orjuela) y también Gerard Giraldo logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Rio 2016.



Y también en Hamburgo, el año pasado, debutaron en la distancia de los 42 kilómetros los hermanos Andrés y Sergio López, quienes igualmente estarán el próximo domingo 23 de abril, en busca de la marca de clasificación.



Andrés tiene como referencia el tiempo de 2:16:22, mientras que Sergio cronometró 2:22:22, ambos en su primer maratón, en 2022.



Por último, vale la pena recordar que para los Juegos Olímpicos, la ventana de clasificación para el maratón se abrió desde el 1 de noviembre de 2022 y se cerrará el 30 de abril de 2024. Hasta el momento, Colombia tiene a dos atletas clasificados para París 2024: los marchistas Lorena Arenas y Eíder Arévalo, además del equipo femenino de fútbol.

(Shakira: el fantasma que la persigue en EE. UU. y no es Piqué, video)